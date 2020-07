LAPOINTE, Yvon



Aux soins palliatifs du Foyer de Charlesbourg, Québec, le 13 juin 2020, à l'âge de 83 ans et 11 mois, est décédé monsieur Yvon Lapointe, époux de dame Cécile Beaudry. Né à St-Honoré de Shenley le 1er juillet 1936, il était le fils de feu dame Orpha Bilodeau et de feu monsieur Joseph Lapointe. Il demeurait à Québec, arrondissement de Beauport.Monsieur Lapointe laisse dans le deuil outre son épouse Cécile, ses enfants: Lise (Jocelyn Poulin), Denis (Lise Richard), Michel (Maggie), feu Julie (Frédéric Normand), Eric; ses petits-enfants: Karel Poulin (Christina Bertholini), Malia Poulin (Jonathan), Simon Lapointe (Annie-Kim), Olivier Lapointe (Marine), Jean-Samuel Lapointe, David Normand (Dévi), Gabriel Normand (Brigitte), Marshall et Cléophée Lapointe; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Laurent (feu Janine Buteau), feu Jean-Louis (Annette Latulipe), Lucille, feu Jules (feu Paulette Rodrigue), feu Claudine (feu Laurent Racine), Ghislain (Andrée Blais), Sylvaine, feu Jacquelin (feu Nicole Roy), Nicole (Serge Imbeault); de la famille Beaudry: feu Yolande (feu Oscar Brochu), Camille (Lucille Gobeil), feu Bertrand (Chantal Lachance), Suzanne (Mario Arbour); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site : www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de