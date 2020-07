CARRIER, Denis



Le 24 juin 2020, est décédé entouré des siens, à l'âge de 69 ans, monsieur Denis Carrier, époux de Lyne Durette. Il était le fils de feu Louis Carrier et de feu Antoinette Lacasse. Il laisse dans le deuil outre son épouse Lyne, ses filles: Emilie Carrier (Julien Gagnon) et Julie Carrier (William King); sa belle-mère Florida Durette; son beau-frère Fernand Durette (Lisette Deschênes) et sa belle-sœur Marjolaine Durette, ainsi que plusieurs cousins, ses neveux, sa nièce et ses amis. La famille désire faire un remerciement spécial à l'équipe d'hémato-oncologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi qu'à l'équipe en soins palliatifs du CLSC La Source-Charlesbourg pour leurs excellents soins prodigués. La famille recevra les Condoléances auà partir de 12 h,Pour ceux et celles qui le désirent des dons à la Société Canadienne du cancer en mémoire de Denis seraient appréciés.