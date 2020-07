RIVARD, Alvain



À la Résidence la Croisée-des-Chemins de Saint-Pacôme, le 26 juin 2020, est décédé à l'âge de 66 ans et 11 mois, monsieur Alvain Rivard, fils de feu dame Anna-Marie Ouellet et de feu monsieur Lucien Rivard. Il demeurait à La Pocatière et il était natif de Saint-Gabriel-Lalemant, Kamouraska.et sera suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il était le frère et le beau-frère de: feu Patrice, feu Cécile (feu Fernand Dionne), Réjean (Monique Lévesque), Colette (Réjean Brouillette), Ginette (feu Vincent Lévesque), Noël (Angéline Gallant), Régis (Nicole Côté), Roger (Christine Lévesque), Lorraine (Jocelyn D'Anjou), Daniel (Céline Lévesque), Marthe (André Dion), Jacinthe (Jean Pelletier); Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie les médecins, le personnel de la Résidence la Croisée-des-Chemins de Saint-Pacôme pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Association canadienne pour les maladies mentales. par courriel à