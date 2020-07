Bruny Surin part en guerre contre Apple à cause d’un logo

Photos d’archives, Ben Pelosse, et captures d’écran tirées des sites Apple.ca et Surin.ca Les deux logos présentent des similitudes graphiques, affirme l’ancien spécialiste du 100 mètres Bruny Surin, qui demande au tribunal de forcer Apple News à cesser d’utiliser ce design au Québec, puisque le sien a été enregistré plusieurs années plus tôt.