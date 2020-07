La direction de l’œuvre Michel-Sarrazin m’annonce que le conseil d’administration de la Maison a décidé de changer le nom du Centre de jour de la Maison Michel-Sarrazin pour celui de Centre Bonenfant-Dionne. L’organisation veut ainsi honorer les fondateurs de l’organisation, le Dr Louis Dionne, Claudette Gagnon Dionne et feu Dr Jean-Louis Bonenfant qui, dès le début des discussions pour mettre en place une maison de soins palliatifs dans les années 70, avaient déjà l’idée avant-gardiste de créer un centre qui pourrait aider, soutenir, soigner et accompagner des personnes atteintes de cancer en phase avancée, mais qui sont encore dans leur environnement familial. Premier du genre au Canada, le centre souffle cette année ses 20 chandelles. 20 années à améliorer la qualité de vie des personnes en phase palliative de leur cancer et celle de leurs proches. 20 ans à les accompagner et à les soutenir, en plus d’offrir du répit à leurs proches aidants.

Animora

Le Fonds Claude-Lessard vient d’investir 50 000$ dans Animora, une entreprise québécoise fondée en 2018 par deux diplômés de l’Université Laval passionnés des animaux, Andrée-Ann Adam et Jean-Philippe Côté (photo). Animora a conçu un gel dentaire pour chiens et chats à base de canneberges. Ce gel dentaire améliore la santé buccodentaire en prévenant l’accumulation de la plaque dentaire et du tartre et la mauvaise haleine. De plus, il diminue l’inflammation de la gencive. Il s’agit donc d’un produit unique, doté d'une nouvelle propriété, qui révolutionne les produits dentaires pour animaux ( animora.ca ). Pour en revenir aux deux entrepreneurs, Andrée-Ann Adam est présentement étudiante à la maîtrise en microbiologie à la Faculté des sciences et de génie, tandis que Jean-Philippe Côté est étudiant au doctorat de premier cycle à la Faculté de pharmacie. Il a auparavant étudié la biochimie à la Faculté des sciences et de génie.

60 ans

Joyeux anniversaire de naissance à Jacques Lortie (photo), de Québec, qui a 60 ans aujourd’hui. Jacques, qui est spécialiste de contenu au Centre de services partagés du Québec (CSPQ) est marié, a une fille (Jennifer) et 3 petits-enfants. Il est, aux dires de sa famille, «un marié attentionné, un papa généreux et un homme exceptionnel».

Anniversaires

Benoît Theetge (photo), coureur automobile et copropriétaire d’automobiles Frank et Michel, Circuit Acura et Mercedes Benz St-Nicolas... Dumas, auteur-compositeur-interprète québécois, 41 ans... Pascale Banville, maintenant installé à Boston, 52 ans... Margaret F. Delisle, ex-présidente et commissaire de la Commission des champs de bataille nationaux (CCBN), 74 ans... Michel Jeffrey, conseiller spécial de Suspension et ressorts Michel Jeffrey, 77 ans... Gina Lollobrigida, actrice italienne, 93 ans.

Disparus

Le 4 juillet 2019. Marcel Tardif (photo), 81 ans, maître de cérémonie au cabaret Le Coronet dans les années 1960 à Québec, Grand Chevalier du Conseil Laval des Chevaliers de Colomb, retraité de la brasserie Labatt... 2019. Laurent McCutcheon, 76 ans, militant des droits des personnes LGBT... 2019. Jean Royer, 81 ans, poète, essayiste, journaliste et figure majeure de la littérature québécoise... 2018. Carmen Campagne, 58 ans, auteure-compositrice-interprète (chanteuse pour enfants originaire de la Saskatchewan... 2016. Marcellin Gaudreau, 77 ans, bénévole de la première heure au Tournoi Pee-Wee de Québec... 2014. Richard Scaife, 82 ans, éditeur de presse, homme d'affaires, philanthrope et lobbyiste américain... 2013. Iain McColl, 59 ans, acteur écossais... 2006. Oriel Barrette, 90 ans, ténor québécois... 2003. Barry White, 58 ans, chanteur, compositeur et producteur américain... 2003. André Claveau, 91 ans, chanteur de charme français... 1993. Bona Arsenault, 89 ans, ex-ministre libéral.