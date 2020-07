COVID-19: Freddie Freeman des Braves parmi les joueurs atteints

Une vedette du baseball majeur, soit le joueur des Braves d’Atlanta Freddie Freeman, compte parmi les joueurs atteints par la COVID-19.

C’est le gérant des Braves Brian Snitker qui a dévoilé, samedi, l’identité des membres de son équipe ayant été frappés par le virus. En plus de Freeman, qui a fait une forte fièvre, trois autres porte-couleurs de la formation d’Atlanta ont jusqu’à maintenant été déclarés positifs : Pete Kozma, Touki Toussant et Will Smith.

Dans le cas de Freeman, le joueur de premier but a dominé les Braves, la saison dernière, avec 121 points produits. Il a également réussi un sommet personnel de 38 circuits. Seul Ronald Acuna fils, avec ses 41 longues balles, l’a devancé à ce chapitre.

Aucune équipe n’a le devoir d’annoncer le nom des joueurs déclarés positifs à la COVID-19. Pour ce faire, elle doit par ailleurs obtenir la permission de l’athlète concerné.

Vendredi, le baseball majeur annonçait un total de 38 cas de coronavirus à travers la ligue, dont 31 parmi les joueurs. Les sept autres personnes infectées sont des membres du personnel des équipes.