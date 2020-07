COVID-19: l’avion du TFC cloué au sol

Les répercussions de la COVID-19 continuent de perturber les activités de la Major League Soccer (MLS).

Le Toronto FC a annoncé samedi que le voyage du club vers Orlando a été annulé après qu'un membre de l'organisation ait ressenti des symptômes s'apparentant au coronavirus.

«L'individu est en isolement chez lui, où il sera évalué virtuellement par le personnel médical», a-t-il été expliqué dans un communiqué transmis aux journalistes affectés à la couverture de l'équipe.

L'équipe a indiqué que ses membres se soumettront à d'autres examens et que le voyage n'aura pas lieu tant que les résultats ne seront pas connus.

Le club de la Ville Reine, comme toutes les autres formations de la MLS, doit se rendre en Floride pour prendre part au tournoi MLS is back, qui doit s’amorcer le 8 juillet. Lors de cette compétition, le Toronto FC se retrouve dans le groupe C avec l’Impact de Montréal, le Revolutions de la Nouvelle-Angleterre et le D.C. United.