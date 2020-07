COVID-19: l'Ontario et le Québec rapportent plus de 100 cas supplémentaires

MONTRÉAL | L’Ontario et le Québec ont comptabilisé respectivement 121 et 102 cas de COVID-19, samedi, portant le bilan total du pays à 105 317 infections.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

Après une accalmie de quelques jours, le nombre de cas de la maladie à coronavirus a grimpé au-dessus de la barre de 100 cas dans la Belle Province. Depuis le début de la crise sanitaire, 55 784 Québécois ont été touchés par la maladie, dont 5566 personnes qui ont perdu la vie. Trois nouveaux décès ont été comptés au cours des 24 dernières heures, plus trois autres survenus avant le 26 juin dernier.

En Ontario, on recense désormais 35 656 cas et 2687 décès. Cinq décès ont été annoncés samedi dans la province la plus populeuse au pays.

Après n’avoir rapporté aucun cas depuis le 28 avril dernier, l’Île-du-Prince-Édouard a signalé trois nouveaux malades, samedi, pour un total de 30 infections.

L’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a réitéré l’importance de maintenir les mesures de distanciation physique, le lavage fréquent des mains et le port d’un couvre-visage en public pour freiner la propagation de la COVID-19. Elle a aussi indiqué qu’il faut faire preuve de minutie lorsqu’on manipule son masque.

«Certaines personnes n'ont pas conscience que l'extérieur des masques peut devenir contaminé. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou avec un désinfectant pour les mains approuvé par Santé Canada avant de mettre et de retirer votre masque et après l'avoir fait. Un masque est un article personnel; évitez de le partager», a-t-elle indiqué dans une déclaration officielle.

La situation au Canada

Québec: 55 784 cas (5566 décès)

Ontario: 35 656 cas (2687 décès)

Alberta: 8259 cas (155 décès)

Colombie-Britannique: 2947 cas (177 décès)

Nouvelle-Écosse: 1064 cas (63 décès)

Saskatchewan: 796 cas (14 décès)

Manitoba: 325 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 261 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 165 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 30 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 1 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 105 317 cas (8674 décès)