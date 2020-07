COVID-19: rappel de désinfectants pour les mains

OTTAWA - Santé canada a annoncé le retrait de certains désinfectants pour les mains qui pourraient présenter des risques pour la santé.

Les produits qui font l’objet de rappel «contiennent de l'éthanol de qualité industrielle non approuvée dans la fabrication des désinfectants pour les mains», a indiqué vendredi Santé Canada.

Il s’agit des produits Biogel, eSafe, Hand Sanitizer Alco-San, Healthecare Plus Sanitizing Hand Gel, Manogel et Sanitagel.

Le produit Biogel du fabricant Groupe Savon Olynpics expire en avril 2022 concerne les numéros de lots 0D991, 0D992, 0D963, 0D964, 0E998, 0E997 et 0E994.

Les désinfectants eSafe et Hand Sanitizer Alco-San ne sont pas brevetés et le second ne comporte même pas de date d’expiration, selon Santé Canada.

Le désinfectant Manogel porte le NPN 80098846 et expire en mars 2022, alors que Sanitagel comporte des lots qui expirent en mars et avril 2021.

«Santé Canada tient à jour une liste de désinfectants pour les mains qui pourraient présenter des risques pour la santé», a-t-on ajouté.