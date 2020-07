BEAULNE, Denise



À Saint-Hyacinthe, le 6 juin 2020, est décédée à l'âge de 78 ans, madame Denise Beaulne Malenfant demeurant à Mont Saint-Hilaire. La défunte laisse dans le deuil ses enfants: Mike, Dave (Claudia) et Suzanne (Guy), ainsi que ses petits-enfants : Erika, Marishka, Vanessa et Jade, également Donat et Carole Malenfant et de nombreux parents et amis. Des dons à l'Association Pulmonaire du Québec seraient appréciés. Nous vous demandons de privilégier les témoignages de sympathie par le biais de notre site web.