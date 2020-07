GAUVREAU, Pierre



À l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 22 avril 2020, à l'âge de 76 ans et 4 mois, est décédé monsieur Pierre Gauvreau, fils de feu madame Yvette Gauvin et de monsieur Marcel Gauvreau. Il demeurait à Beaupré.La famille recevra les condoléances en présence des cendre auOutre son amie de coeur Madame Hélène Larouche il laisse dans le deuil ses enfants: Merlo, Clotilde, Emmanuel et Olivier; ses petits-enfants: Geneviève, Thomas, Cedrik, Maude, Ophélie, Maëlle, Éloi et Liana; son frère Yvon ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de la résidence qui a été très attentionné jusqu'aux derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'hôpital de Sainte-Anne-de Beaupré.