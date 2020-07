LAMBERT, Edgar



À Québec, le 30 juin, est décédé monsieur Edgar Lambert, à la veille de ses 93 ans. Il était le fils de feu monsieur Philippe Lambert et de feu madame Éva Fréchette. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). Edgar Lambert a été exceptionnellement engagé dans la paroisse et, plus généralement, dans la communauté. Homme estimé et généreux, doté d'une personnalité très agréable, il restera pour toutes celles et tous ceux qu'il a côtoyés un modèle d'engagement, d'intégrité et d'amitié. C'est une belle et longue vie qui est venue à son terme. La famille vous accueillera le mardi 7 juillet, de 18h à 21h, pour recevoir toutes celles et tous ceux qui l'ont connu et qui aimeraient exprimer leurs condoléances au centre commémoratifet, de là, au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue Wilbrod-Robert. Marié à feu madame Pierrette Moreau, Edgar Lambert laisse dans le deuil sa conjointe, madame Bibiane Corriveau; sa soeur, ses frères et ses belles-sœurs survivants: Soeur Cécile, DMA, Marcel (Greta Nelson), Fernand (Madeleine Paradis), Bérangère Lapointe et Lucienne Moreau; ses enfants : Michel (Nicole Mckinnon), Pierre, Nicole (Joe D'Antonio), feu Jacques, Yves et Monique; six petits-enfants: Nicolas, Marie-Ève (Sébastien Gariépy), Gabriel (Rosalie Fréchette), Laurance, Olivier et Xavier; ses quatre arrière-petits-enfants: Jacob, Angélique, Aude et Romane; ses neveux et nièces; ses amies et voisines, Nathalie Hautcoeur et Nijole Cijunelyte, ainsi que de nombreux amis, dont Charles Landry, et dont les membres des Chevaliers de Colomb.