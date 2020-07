[EN DIRECT 4 JUILLET] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liée à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas : 11 093 182

Morts : 525 491

Rétablis : 5 890 052

ÉTATS-UNIS

Cas : 2 891 267

Morts : 132 112

Rétablis : 1 235 965

CANADA

Québec: 55 682 cas (5560 décès)

Ontario: 35 535 cas (2682 décès)

Alberta: 8259 cas (155 décès)

Colombie-Britannique: 2947 cas (177 décès)

Nouvelle-Écosse: 1064 cas (63 décès)

Saskatchewan: 796 cas (14 décès)

Manitoba: 325 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 261 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 165 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 27 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 1 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 105 091 cas (8663 décès)

NOUVELLES

7h42 | Les Anglais retrouvent des plaisirs d'avant le confinement.

Après trois mois d'inactivité, les coiffeurs ont élagué samedi leurs premières crinières et les pubs servi leurs premières pintes de bière sur place, marquant une nouvelle étape majeure dans la sortie du confinement en Angleterre, qui fait craindre excès et nouvelles contaminations au coronavirus.

7h33 | Des milliers de personnes reconfinées en Australie.

Des milliers de résidents de Melbourne, habitant dans plusieurs immeubles d'habitation, vont devoir rester confinés chez eux pour au moins cinq jours à partir de samedi, une mesure des autorités visant à endiguer la pandémie de coronavirus après l'apparition de nouveaux cas dans la deuxième ville du pays.

AFP

6h00 | La Russie dépasse les 10 000 morts.

La Russie a annoncé avoir enregistré plus de 10 000 décès dus à la pandémie de nouveau coronavirus, un bilan qui reste toutefois inférieur à celui d'autres pays également durement touchés par le virus.

5h17 | La Catalogne confine quelque 200 000 personnes.

La région de Catalogne a ordonné le confinement d'une zone comprenant quelque 200 000 habitants, autour de Lerida dans le nord-est de l'Espagne, en raison de la multiplication des cas de contagion du nouveau coronavirus.

3h01 | Le Musée du Louvre rouvre lundi en version post-COVID.

Le Musée du Louvre, le plus grand et le plus visité au monde, rouvrira lundi sur un registre mineur, avec toutes les précautions possibles et sans les multiples touristes américains et asiatiques habituels en cette saison.

Photo AFP

0h36 | La petite amie du fils aîné de Trump positive au coronavirus.

La petite amie de Donald Trump Junior, fils aîné du président des États-Unis Donald Trump, a été testée positive à la COVID-19, a rapporté le New York Times

0h10 | Fête nationale à l'ombre du coronavirus aux États-Unis.

Les États-Unis célèbrent une fête nationale à hauts risques après avoir enregistré la veille un nouveau chiffre record d'infections au coronavirus, alors que l'OMS vient d'appeler une nouvelle fois les pays touchés à «se réveiller» face à la menace.