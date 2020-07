CAYER, Louis



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 21 juin 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Louis Cayer. Né à St-Apollinaire le 4 juin 1941, il était le fils de feu dame Lucinda Bergeron et de feu monsieur Alfred Cayer. Il demeurait à Québec.Les cendres seront inhumées au cimetière de Saint-Apollinaire. Il laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs: Claude (Claudette Rhéaume), Lucette (feu Raymond Baron), Lise, Denise (Michel Hamel), feu Jean-Guy, feu Yvan, Robert, Johanne (feu Pierre Gagnon); ses grands ami(e)s: Danielle et Michel Godbout, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, Site: www.societederecherchesurlecancer.ca, Téléphone: 1-866-343-2262. Les funérailles sont sous la direction de