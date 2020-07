BYATT, Jacqueline



Le 10 juin 2020 est décédée au CHSLD Alphonse-Bonenfant de St-Pierre-de-l'Île-d'Orléans à l'âge de 88 ans et 10 mois, Mme Jacqueline Byatt, épouse de feu M. Maurice Dionne, autrefois de Chicoutimi. Elle était la fille de feu Mme Lucienne Fortier et de feu M. Welly Byatt. Tout en respectant la distanciation physique (le port du masque est recommandé), la famille accueillera les parents et ami(e)s le dimanche 12 juillet 2020, de 12 h à 14 h, àLes cendres seront déposées au Mausolée/Columbarium St-François-Xavier. Elle laisse dans le deuil ses fils: Michel Dionne (Rachel Gaudreault), Serge (Hélène Houde) et Sylvain (Chantal Delisle); ses petits-enfants: Nathalie (Jonathan Proulx), Jean-Michel (Marie-Chantal Blanchet), François (Marie-Hélène Tremblay Désy), Pierre-Luc (Isabelle St-Gelais), Mathieu, Alexandra, Marie-Claude, Katherine (Patrice Bédard), Marc-André (Jessica Lagacé) et Carol-Anne (Keven Rainville); ses arrière-petits-enfants: William, Simon, Megane, Ludovic, Alexandre, Justin, Charlie-Rose, Mahée, Loïc, Lohan et Nicki; ses frères et soeurs: feu Georges Byatt (Pâquerette Poitras), Thérèse, feu Paul (Lucille Brunelle), Claude (Camille Savard) et Guy (Luc Gagnon); ses belles-soeurs: Rita Dionne et Cécile Dionne. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s. Nos plus sincères remerciements à tout le personnel du Manoir et Cours de l'Atrium et du CHSLD Alphonse-Bonenfant pour leurs bons soins, leurs attentions et leur empathie exemplaires tout au long du séjour de notre mère dans ces établissements hors du commun. Pour les personnes désireuses d'offrir des dons, une personne bénévole de Société Alzheimer Saguenay-Lac-St-Jean sera présente au salon afin de les recueillir.