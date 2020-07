Maigrir à la maison: 44 livres en moins pour une maman motivée plus que jamais

Deux mois après la naissance de son fils, une maman de 25 ans a vu le confinement comme une source de motivation pour entamer une perte de poids.

«Je voulais perdre mon poids à cause du confinement pour ne pas déprimer, et je ne voulais pas sortir du confinement avec plusieurs kilos de plus et une faible estime de soi», lance D-ïka Hakime avec assurance.

Force est d’admettre qu’elle a plutôt bien réussi son défi personnel.

Photo courtoisie

Un plan et une routine

En l’espace de 12 semaines, la Montréalaise est passée de 190 lb à 146 lb en se soumettant à une série d’exercices et en faisant davantage attention à ce qu’elle mangeait. Tout ça pendant que son mari effectuait des travaux sur leur maison.

«Je me suis fait un plan et une routine. Comme je n’avais pas beaucoup de temps, tout devait être organisé», mentionne-t-elle.

Si les résultats ont tardé avant de se manifester, D-ïka Hakime a maintenu le cap, et au fil des semaines, elle a commencé à voir une différence en se regardant dans le miroir. Elle veut inspirer d’autres femmes à faire pareil après avoir accouché de leur enfant.

«Même si je ne voyais pas trop de résultats au début, j’ai été constante, et petit à petit, j’ai commencé à perdre du poids. J’ai perdu 5 lb au début. Avant, je pouvais manger beaucoup au déjeuner avec un milk shake, par exemple, mais maintenant, j’essaie d’équilibrer avec des portions de fruits et de légumes», explique-t-elle.

Entraînement adapté

Puisqu’elle n’avait pas fait d’activité physique depuis longtemps, la jeune femme a commencé par un entraînement modéré, choisissant des exercices qui convenaient à ses besoins.

«Pour la première semaine, j’ai utilisé une application gratuite juste pour me remettre dans le rythme [...] Puis, j’ai choisi des exercices que j’aimais et qui n’étaient pas trop demandants. Ça me permettait d’avoir de l’énergie pour m’occuper de mon fils après.»

Même si elle a modifié son alimentation, elle ne s’est pas empêchée de s’écarter du droit chemin à l’occasion.

Ses trucs