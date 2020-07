Maigrir à la maison: 5 applications incontournables

Que ce soit pour faire de bons choix alimentaires, trouver des programmes d’entraînement ou pour vous aider à suivre votre progression au quotidien du bout des doigts, les applications sont un incontournable de la perte de poids à la maison. En voici cinq que nous vous recommandons.

Strava

Capture d'écran

Elle se proclame comme l’application numéro 1 pour les coureurs et pour les cyclistes. On y recueille de précieuses données avec le GPS de votre cellulaire : nombre de kilomètres parcourus, calories brûlées, dénivelé gravi, etc.

Nike Training Club

Capture d'écran

Plus de 190 minutes d’entraînement gratuites sont offertes dans des séances variant de 15 à 45 minutes. Le gros avantage, c’est que les exercices nécessitent pas ou peu d’équipements.

Seven – 7 minutes d’exercices rapides à la maison

Capture d'écran

Cette application est conçue pour ceux qui n’ont pas beaucoup de temps. En sept minutes, tout est réglé et vous aurez sué à grosses gouttes. Aucun matériel n’est nécessaire, mais vous devrez payer pour obtenir tous les exercices.

MyFitnessPal

Capture d'écran

Cette application combine vos résultats d’entraînement avec ce que vous mangez sous la forme d’un journal alimentaire. Il est même possible de scanner les codes-barres des aliments pour compter vos calories et vos nutriments.

Yoga au Quotidien

Capture d'écran

L’application Yoga au Quotidien (DailyYoga) se démarque par ses séances pour débutants qui s’approfondissent au fil des semaines. Elle est l’une des applications les mieux notées sur Google Play. Namasté!