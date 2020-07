Maigrir à la maison: une occasion de changer son mode de vie

Pas facile de perdre du poids. Surtout quand on doit le faire seul à la maison. C’est pourtant ce qu’ont fait Kathuissya Richard-Hunter, Danny Draper, Isabelle Pollender et D-ïka Hakime, qui ont perdu entre 18 et 44 livres en plein confinement alors que les gyms étaient fermés. Lisez les témoignages de ces quatre Québécois inspirants qui ont profité de la pandémie pour changer leurs habitudes de vie. Ils nous livrent le secret de leur réussite.

Pas facile de remanier son mode de vie dans l’objectif de perdre du poids. Surtout quand il faut le faire à la maison. Le confinement a apporté son lot de défis. Certains y ont toutefois vu une occasion en or pour se reprendre en main.

Même si plusieurs Québécois se sont plaints d’avoir pris du poids durant le confinement, Le Journal a recueilli les témoignages de nombreux lecteurs qui, au contraire, en ont perdu.

Nous vous en présentons quatre, particulièrement inspirants :

En optant pour la course, le végétarisme et la cuisine maison, une femme de 32 ans a perdu 30 livres.

Pour éviter la déprime, une nouvelle maman a persévéré et perdu 44 livres.

Une prise de conscience a sonné un homme qui a perdu 18 livres en un mois.

En changeant son alimentation et en marchant presque tous les jours, une femme a perdu 32 livres.

Ils ont tous ce point en commun d’avoir perçu le confinement comme une opportunité de changer leurs habitudes.

Leurs témoignages nous prouvent qu’avec des efforts soutenus, de la patience, de la persévérance, une alimentation saine et des activités physiques quotidiennes, les résultats sont au rendez-vous.

Tout dépend des sources de motivation et des objectifs, qui doivent être réalistes.

Exit les régimes

Attention, toutefois : les experts interrogés par Le Journal préviennent que le chiffre sur la balance ne doit pas être l’unique motivation.

« La perte de poids n’est pas synonyme de santé. Quand elle est trop drastique, elle peut être dangereuse, prévient la nutritionniste du sport Gabrielle Trépanier. On encourage plutôt les gens à se fixer de saines habitudes de vie. En améliorant l’alimentation, on a de l’énergie et on se sent mieux dans notre corps. C’est beaucoup mieux qu’un chiffre sur une balance qui n’est pas valide. »

Photo Adobe Stock

On n’encourage pas non plus les régimes qui, souvent, excluent des groupes alimentaires. Synonymes de restriction, ils ne font pas bon ménage avec le mieux-être. Il est préférable de prôner l’équilibre.

« Pour avoir du succès et des résultats, il faut répéter de bonnes actions quotidiennes de façon constante, estime la nutritionniste spécialiste de la mise en forme Anne-Josie Roy. Il faut balancer ses repas avec de bonnes protéines. »

D’ailleurs, parmi les quatre témoignages inspirants que nous vous présentons dans ce dossier spécial, aucun ne prône de régime miracle. Tous ont réussi leur perte de poids en mangeant mieux et en bougeant plus, tout simplement.

Comme les besoins nutritionnels diffèrent selon chacun, il faut éviter les plans alimentaires trouvés sur le web et les réseaux sociaux. Idem pour les recettes miracles éclairs, avertissent les professionnels interrogés.

« Un plan généralisé ne convient pas à tes besoins et dans la majorité des cas, il ne dure pas », précise Audrey Bélanger--Leclair, une nutritionniste-diététiste de l’Abitibi.

Des activités préférées

En plus d’une alimentation saine et équilibrée, s’adonner à des activités physiques favorisera la perte de poids.

Photo Adobe Stock

Les kinésiologues interviewés suggèrent d’opter pour des activités que l’on aime. Elles contribuent à la motivation, véritable moteur vers l’atteinte des objectifs.

Pour une perte de gras, il faut privilégier les exercices à basse intensité amenant un léger essoufflement durant une plus longue période.

« La clé, c’est de faire un entraînement souvent et d’augmenter l’intensité pour qu’il devienne efficace, explique le kinésiologue de la Capitale-Nationale Nicolas Carrier. Si on aime faire une activité, on la fait plus souvent, on s’améliore, on augmente l’intensité et on perd du poids. »

Respecter ses limites

Il est important, toutefois, d’y aller à son rythme et de respecter ses limites.

« Il faut faire attention au programme à sélectionner, souligne le kinésiologue réputé Alexandre Doré. Si le programme est trop intense, le système ne tient que quelques semaines et s’écrase. Les pertes d’énergie sont nombreuses, les blessures fréquentes, et c’est l’arrêt des activités. »

Selon les professionnels de la santé, plusieurs facteurs influencent une perte de poids, outre le comportement alimentaire et l’activité physique.

Il en va du sommeil, du stress et de la génétique, notamment.

C’est donc en repensant son mode de vie qu’on a le plus de chances de réussir un processus de perte de poids.

