Les festivités du Jour de l’indépendance sont habituellement un moment privilégié pour les Américains de célébrer leurs libertés et leurs droits, protégés par la constitution.

Or, ce 4 juillet confiné ne passera certainement pas à l’histoire comme l’un des moments les plus glorieux pour nos voisins du Sud.

Quand on se compare

La proximité du Canada avec les États-Unis nous invite à réfléchir aux différences entre nos deux pays. C’est souvent devant l’adversité que nous avons l’occasion de réaliser la chance que nous avons de vivre de ce côté de la frontière.

Avec plus de 50 000 nouveaux cas de coronavirus par jour, les États-Unis s’éloignent de plus en plus d’une situation maîtrisée. Ce pays qui devrait être le meilleur en tout s’incline pitoyablement devant cette crise sanitaire dont la solution repose principalement sur des principes d’hygiène favorisés par la discipline des citoyens et le respect des consignes de santé publique.

Après quelques jours de déconfinement, de nombreux États sont forcés de reculer devant la hausse des cas. L’entêtement du président et de ses partisans à refuser le port du masque contribue certainement à prolonger la crise.

Une lueur d’espoir

S’il existe une lueur d’espoir dans tout ce qui se déroule aux États-Unis ces derniers mois, elle se trouve peut-être dans les récentes décisions de la Cour suprême qui ne cesse de rabrouer le président même si la majorité des juges en place ont été nommés par des présidents républicains.

Droit à l’avortement en Louisiane et au Kansas, maintien de la protection pour les Dreamers, refus d’inclure la question de la citoyenneté dans le recensement, la Cour suprême assume son rôle de garde-fou et refuse de donner raison au président.

À quelques mois des élections, souhaitons que les Américains entendent l’appel et veuillent bientôt redonner sa grandeur à l’Amérique. Make America Great Again, comme disait l’autre!