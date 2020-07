Photos souvenirs: Marc-André Grondin

Vraiment C.R.A.Z.Y.

Photo d'archives

En 2005, lors du festival des films de la Mostra de Venise, il y a 15 ans. Alors âgé de 21 ans, le jeune Marc-André, propulsé au rang de vedette grâce au film de Jean-Marc Vallée C.R.A.Z.Y., se prêtait au jeu des photographes. Le succès phénoménal de ce drame qui raconte la quête d’amour du jeune homosexuel Zachary (Grondin) pour son père (Michel Côté) lui offrait une percée mondiale.

Grand départ

Photo d'archives

Lors d’une session photo, en 2006, environ un an après la sortie du film C.R.A.Z.Y. qui le révéla au grand public. Marc-André Grondin devenait membre du jury pour le festival de cinéma Fantasia, lui qui avait remporté trois prix du meilleur acteur, dont un Jutra (Iris) pour son rôle de Zachary dans C.R.A.Z.Y. Ce n’était que le début.

Ici comme ailleurs

Photo d'archives

Avec Carole Laure en 2006 avec qui il partageait la vedette du film québécois La Belle Bête, l’histoire d’amour tragique d’une mère pour son fils. À l’époque, Marc-André était déjà populaire en France. Il ira y tourner plusieurs films, donnant notamment la réplique à Gérard Depardieu et remportant le César du meilleur espoir, en 2009, grâce à son rôle dans Le Premier Jour du reste de ta vie.

Débuts précoces

Photo d'archives

Dans l’émission de Radio-Canada, Une adolescence à fleur de peau, diffusée en 1996, le jeune Marc-André (12 ans) interprétait le rôle de Michel Tremblay à 12 ans. L’auteur racontait sa jeunesse et son récit était entrecoupé de flash-back. Fils de l’animateur Denis Grondin, Marc-André a fait ses débuts dans les pubs télé dès l’âge de 3 ans.

Méconnaissable

Photo d'archives, Agence QMI

Un Marc-André-Grondin transformé, sur le plateau de tournage du film L’Affaire Dumont, tourné il y a déjà près de 10 ans, rôle-titre pour lequel il remportait les Prix Jutra (Iris) et Génie. L’affaire Dumont raconte l’histoire de Michel Dumont (photo) reconnu coupable d’agression sexuelle, puis blanchi. À 36 ans, le prolifique comédien a joué dans près de 25 films et une dizaine de séries télé, en carrière.

♦ On le retrouvera à la télé cet automne à Radio-Canada aux côtés de Pier-Luc Funk dans la nouvelle série Fragile, un captivant thriller de Serge Boucher (Aveux, Feux) qui tourne autour de l’amitié improbable de deux gars d’une petite ville, 22 et 35 ans, le plus vieux sortant de prison et tentant de réintégrer sa famille bourgeoise. D’ici là, on peut voir cette série sur ICI tou.tv Extra.

♦ Marc-André joue l’un des grands rôles de sa carrière dans Mafia Inc, de Podz, celui de Vincent Gamache aux côtés de Sergio Castellito (le parrain) et Gilbert Sicotte (son père), un film dur, au cœur de la mafia montréalaise. En vidéo sur demande ou en DVD.

♦ On peut aussi voir Marc-André dans Jusqu’au déclin, premier long métrage de Patrice Laliberté et premier film québécois financé, produit et distribué par Netflix. Un thriller efficace en milieu survivaliste. Aux côtés de Réal Bossé.