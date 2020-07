Qui souhaite être américain?

En ce 4 juillet, alors que les États-Unis détiennent le triste record du plus grand nombre de citoyens contaminés par la COVID-19, comment les Américains peuvent-ils fêter leur indépendance si chèrement acquise par rapport à la Grande-Bretagne ?

Donald Trump est le plus grand pollueur de son pays. Il a contaminé à la fois la fonction qu’il occupe et les institutions qui ont fait la grandeur de cette nation, la première puissance du monde libre.

Aujourd’hui, les États-Unis sont déchirés et son président n’en finit plus de déshonorer son Histoire. L’homme brutal, fourbe et ignare a réussi le tour de force d’insulter tous les dirigeants des démocraties occidentales et de mépriser les alliés historiques de son pays.

Révélations

Depuis les tragiques événements d’Atlanta, Trump est même parvenu à éloigner des collaborateurs serviles, qui abandonnent le bateau avant qu’il ne coule. Sa propre nièce, psychologue de profession, publiera en août un ouvrage sur la famille Trump qui, en dévoilant sans aucun doute quelques mystères familiaux, nous éclairera sur la personnalité trouble et perturbante du président. Un président qui déstabilise les États-Unis avec ses politiques contradictoires et partisanes, son comportement erratique et ses propos aussi incohérents qu’indigents intellectuellement.

Les sondages qui jouent actuellement en sa défaveur doivent être pris avec précaution. Le noyau dur de ses appuis tourne autour de 40 %. Une proportion importante de ses partisans lui sont aveuglément fidèles. Ils boivent ses paroles, l’idolâtrent et se répandent sur toutes les tribunes pour le défendre envers et contre tous.

Une partie de ces « Blancs enragés » ne boudent pas les théories du complot. La pandémie actuelle en fait des contestataires militants qui, pour être à la hauteur de leur idole Trump, méprisent le masque, ce prétendu symbole de « fifi », échangent des poignées de main viriles et encouragent des dizaines, voire des centaines de milliers de jeunes écervelés à faire fi de la distanciation physique.

Les partisans de Trump sont des amateurs d’armes. Certains portent leurs pistolets à la ceinture, ce qui fait craindre le pire durant la campagne électorale, surtout si le résultat du vote est très serré le soir du 3 novembre prochain.

Qui souhaite être américain dans pareille conjoncture ? Une majorité d’Américains honnêtes, ouverts, respectueux des institutions et conscients de la nécessité de protéger des libertés individuelles, fondement de la grandeur et des progrès des États-Unis, tremblent aujourd’hui et n’ont pas le cœur à la fête.

Honte

Ils sont devenus honteux de leur pays et de leur président, qui n’est impressionné que par les tyrans de la planète. Ils se sentent coupables aussi. De complaisance à l’endroit des élites progressistes, qui n’ont pas été à la hauteur de l’espérance qu’ils mettaient en elles.

Qui souhaite être américain aujourd’hui ? Heureusement, le pays est toujours capable de départager les honnêtes gens naïfs, arrogants malgré eux, mais susceptibles de faire rêver le monde et de protéger les libertés individuelles et les « trumpistes », qui s’accrochent à une idéologie perverse et grossière, qui affaiblit les fondements mêmes de la démocratie.

Espérons que les pessimistes ont tort et que la majorité des Américains auront le courage de faire triompher la raison, la justice et la dignité.