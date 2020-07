Scène effrayante chez les Yankees

Le lanceur des Yankees de New York Masahiro Tanaka a reçu une flèche directement à la tête, samedi, lors d’un entraînement au Yankee Stadium.

Le droitier affrontait son coéquipier Giancarlo Stanton et ce dernier l’a accidentellement atteint au visage. L’artilleur s’est effondré au sol et y est resté quelques minutes. Il a ensuite été escorté à l’extérieur du terrain par des membres de l’équipe médicale des Bombardiers du Bronx. Heureusement, Tanaka a été en mesure de sortir sur ses deux pieds.

Man... hope Tanaka is OK pic.twitter.com/u8IO91djW5 — Josh Goldberg (@JGoldberg12) July 4, 2020

«Il [Tanaka] est actuellement conscient, il alerte et est en mesure de marcher par lui-même, a écrit la formation de la Grosse Pomme sur son compte Twitter. Il a été transporté à l’Hôpital Presbytérien de New York pour une évaluation et des tests supplémentaires.»

En 2020, le Japonais de 31 ans disputera sa septième saison dans l’uniforme des Yankees. L’an dernier, il a maintenu un dossier de 11-9 et une moyenne de points mérités de 4,45 en 32 parties. Il compte 75 victoires en carrière avec la formation new-yorkaise.