Toujours privés de la prime de 1000$ par mois

Des centaines de travailleurs et professionnels de la santé n’ont toujours pas le droit de recevoir la prime de 1000 $ par mois versée par le gouvernement, même s’ils soignent les mêmes patients et courent les mêmes risques que les infirmiers et les préposés.

« C’est vraiment dégueulasse ! Dans mon département, tout le monde a eu la prime, sauf les trois professionnels, alors que l’on traite les mêmes patients et qu’on travaille aussi en zone chaude », déplore Véronique Tremblay, thérapeute en réadaptation physique à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Montréal.

Comme elle, Julien Houle, agent d’intervention à l’Hôpital Charles-Le Moyne à Longueuil, estime que la prime doit être versée à tous les travailleurs. « On est en contact tous les jours avec des patients à risque ou avec la COVID, parfois je fais la même job que les préposés, et pourtant, je n’ai pas cette prime », rapporte-t-il.

Annoncée au début du mois de mai par François Legault, la prime de 1000 $ par mois est accessible à certains titres d’emploi comme les infirmiers, inhalothérapeutes, préposés aux bénéficiaires.

Alors, du côté des syndicats des techniciens et des professionnels de la santé, la colère commence à monter. Près de deux mois après l’annonce de Québec, ces employés ne peuvent toujours pas recevoir la prime.

Pourtant, lors de la conférence de presse quotidienne du 1er juin, l’ancienne ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, avait affirmé que la prime était pour « les gens qui ont des contacts étroits avec des personnes qui ont la COVID. [...] L’esprit de l’arrêté, c’est lié à la tâche. »

Frustration

Pour Maxime Ste-Marie, président par intérim du Syndicat des travailleurs et des professionnels du CIUSSS de l’Est-de-Montréal, « il est temps que le gouvernement tienne ses engagements » et modifie l’arrêté pour que l’ensemble des travailleurs et professionnels sur le front puissent avoir cette prime.

Sandra Etienne, présidente de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux au Centre universitaire de santé McGill, est du même avis.

« C’est un combat qui devrait être fait tous ensemble, mais on ne reconnaît qu’une partie des travailleurs de la santé, alors qu’on est aussi sur la première ligne, ce n’est pas juste », soutient-elle.

Le cabinet du nouveau ministre de la Santé et des Services sociaux indique par courriel qu’il n’y aura pas de modifications « pour inclure d’autres titres d’emplois ».