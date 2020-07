Traverser l’orage

« C’était supposé être une longue série de représentations, poursuit le danseur de 39 ans. C’était une version créée pour moi. C’était une chorégraphie que j’adorais. C’était une belle production... qui risque de prendre du temps à revenir... Je vais être trop vieux pour jouer Roméo à 43 ou 44 ans ! »

La carrière de danseur de ballet de Guillaume Côté est pourtant loin d’être terminée. Cet hiver, fort d’une invitation au New York City Ballet, il était probablement le danseur canadien le plus en vue à l’international.

« Participer à deux représentations du Lac des cygnes avec l’une des plus grandes compagnies au monde, c’était une expérience mémorable, déclare le ressortissant du Lac-Saint-Jean. Plus jeune, je l’aurais fait pour prouver quelque chose, pour me faire un nom... Mais rendu à mon âge, je l’ai fait pour le plaisir. J’ai apprécié chaque moment sur scène. »

Un marathon

La pandémie de COVID-19 a durement touché les arts vivants. Bien qu’il soit danseur principal et chorégraphe associé au Ballet national du Canada, Guillaume Côté n’a pas échappé aux contrecoups du fléau mondial. En entrevue au Journal, il parle même d’« orage ».

« Les choses se sont corsées après le premier mois, quand on a réalisé que c’était un marathon et non un sprint. Côté travail, tout est incertain. Il y a des jours où l’on aperçoit des éclaircies au loin. Quand on regarde vers 2021, par exemple. Mais chaque fois qu’on voit un rayon de soleil, on réalise très rapidement que c’est peut-être encore trop tôt... »

Côté personnel, Guillaume Côté a vécu le confinement à Toronto avec Heather Ogden, sa conjointe, et leurs deux enfants. « On a passé plus de temps en famille. On a relaxé plus que jamais. »

Un festival virtuel

La pandémie a également forcé Guillaume Côté à réinventer le Festival des Arts de Saint-Sauveur (FASS). À titre de directeur artistique, le danseur a élaboré – en collaboration avec l’Orches-tre Métropolitain, ses musiciens et leur chef, Yannick Nézet-Séguin – une édition entièrement virtuelle et gratuite du rendez-vous annuel. Le tout, sous un thème inspiré des événements du printemps : Une solitude partagée.

Pendant 10 semaines, le FASS mettra en ligne de courts films nés de l’union entre différents artistes. Fruit d’une collaboration entre Marie Chouinard, chorégraphe, Louis Dufort, compositeur, Alexandre Lavoie, percussionniste, et Valeria Gallucio, la première vidéo sera mise en ligne dimanche.

Guillaume Côté enregistrera la sienne la semaine prochaine, avec Yannick Nézet-Séguin au piano.

« Les gens aiment ce type de projet... au lieu d’essayer d’ajuster un projet déjà existant qui devait être présenté sur scène. Ils n’ont pas besoin de dénaturer leur idée. On leur donne un cadre précis dans lequel ils peuvent créer et monter quelque chose de toutes pièces. »

► Le 29e Festival des Arts de Saint-Sauveur se tient tous les dimanches à 11 h jusqu’au 6 septembre. Les films seront accessibles sur festivaldesarts.ca, sur Facebook et sur YouTube.