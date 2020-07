Un blanc d’ici à découvrir!

Je vous ai déjà parlé du vignoble du chalet, celui devant lequel je passe sans m’arrêter presque toutes les semaines lorsque je «monte» au chalet dans la magnifique région de la Mauricie.

Je devrais dire, devant lequel je passais, puisque j’ai de nouveau pris le temps d’aller goûter les vins. De tous les vins dégustés, c’est encore le blanc qui tire selon moi le mieux son épingle du jeu. Un assemblage de prairie star et de louise swenson qui, selon les propriétaires, fonctionnent très bien sur leurs terres. Le 2018 qui est actuellement proposé se distingue par son nez aux accents floraux, de fruits blancs et une touche exotique. En bouche, le vin affiche une belle vivacité, c’est net et aux saveurs amples. Finale soutenue sur des notes des notes de pêche. Franchement bien fait, fort agréable et, surtout, vendu à prix d’ami. Disponible au domaine et dans la plupart des épiceries de la région.

Vignoble Prémont, Grange blanche 2018, Sainte-Angèle-de-Prémont, Québec

16$ - En vente au domaine ou en épicerie – 12 % - 2 g/L