Nouveau roman de Pierre Béguin: une ensorceleuse en cavale

L’écrivain suisse Pierre Béguin s’est inspiré d’un fait divers incroyable, mais vrai pour écrire son nouveau roman, La scandaleuse Madame B. Fouillant de nombreuses archives, il a retracé la vie de Josette Bauer, une femme qui a fait les manchettes dans les années 1960 en s’évadant de prison et en se mêlant au trafic de drogue, intégrant la fameuse French Connection.

La cavale de Josette Bauer a duré 17 ans. Elle a provoqué une guerre diplomatique entre la Suisse et les États-Unis et a passionné la presse de l’époque. Elle en a fasciné plus d’un – même l’écrivain américain Truman Capote est resté sidéré. Au point d’écrire sur elle... a imaginé Pierre Béguin.

L’écrivain a confié la narration de la vie de cette criminelle s’étant évaporée dans la nature à ceux qui en ont parlé : les journalistes, les chroniqueurs judiciaires, des personnalités comme Truman Capote et Henry Kissinger. Même les Kennedy et les Rolling Stones apparaissent dans cette histoire très originale.

Ce personnage plus grand que nature et le scandale international engendré par ses actions l’ont complètement envoûté. Il est tombé sur ce sujet par hasard, en faisant des recherches dans les médias pour un autre livre, il y a trois ou quatre ans. «Comme les archives sont un peu archaïques à Genève – elles ne sont pas numérisées –, j’ai été obligé de passer des microfilms. J’en ai eu pour trois mois», note l’écrivain, interviewé de sa résidence de Genève pendant le confinement.

Ainsi est-il tombé sur l’affaire Bauer, qui a beaucoup marqué la Suisse et les États-Unis. «C’était une affaire très importante, parce que c’est un parricide, ce qui est quand même assez rare. Et cette femme – on ne sait pas si elle était coauteure ou pas du tout, elle l’a toujours nié – était un peu amorale, avec beaucoup d’amants, et très émancipée. Dans les années 1950, à Genève, ça ne passe pas. Elle est passée un peu pour la dernière sorcière de Genève.»

C’était aussi une affaire «à tiroirs», ajoute-t-il, puisque Josette Bauer a été mêlée à la French Connection, aux affaires de drogue. «Elle a été l’enjeu d’une guerre diplomatique de 14 ans entre les États-Unis et la Suisse. C’est une affai-re dont on a parlé, ici, régulièrement, pendant une vingtaine d’années.»

Pierre Béguin a trouvé très intéressante chez elle la manière dont sa destinée s’est construite. «J’ai construit mon livre dans ce sens-là. Au fond, c’est une femme qui, au strict plan de son tempérament, aurait dû avoir une vie relativement rangée et personne n’aurait dû entendre parler d’elle. Mais ça ne s’est pas passé comme ça.»

Condamnée, elle s’est évadée de prison avant la fin de sa sentence. «Du coup, elle devient une femme en cavale et ne peut pas reprendre sa vie normale.» Elle se fait attraper à Miami et le FBI est à ses trousses. «Il y a des petites ironies, de la malchance, des petites erreurs qu’elle fait. Tout cela construit une destinée qui n’aurait jamais dû avoir lieu. J’ai rarement vu une vie pareille!»

Pierre Béguin vit à Genève, en Suisse.

Il a longtemps enseigné la littérature française au Collège Calvin.

Il a publié plusieurs romans, dont Terre de personne (prix de la fondation Schiller en 2005) et Condamné au bénéfice du doute (prix Édouard-Rod en 2016).

Il est aussi guitariste folk ses heures.

EXTRAIT

Photo courtoisie

«Que peut-on attendre d’un peuple domestiqué dont l’esprit ne connaît d’autres nourritures que les journaux de ses maîtres ? On hurle : “À mort la sorcière !” Dans les fantasmes populaires, l’accusée est assimilée à une sorte de Messaline ayant eu plus d’amants que le Grand Turc n’avait de concubines. “Rêvée” par toute la presse boulevardière qui retrouve en elle le vieil archétype de l’ensorceleuse, elle cristallise la répulsion. Josette Bauer devient “la sorcière de Genève”, “la scandaleuse au masque d’ange”, “la diabolique des Délices”.

Sa légende se lève comme un soleil noir.»