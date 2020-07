Brian Boyle veut jouer

Même s’il a eu de graves problèmes de santé par le passé, l’attaquant des Panthers de la Floride Bryan Boyle n’a pas l’intention de renoncer aux séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH) cet été.

Celui qui combattu une leucémie myéloïde chronique en 2017 a pourtant raté les 19 derniers matchs des siens avant la pause forcée par la pandémie, et ce, en raison d’inquiétudes concernant la COVID-19 et une blessure au haut du corps.

«J’ai déjà eu ma pause. Je suis prêt, a dit Boyle au site sportif The Athletic, vendredi. Je suis excité, mon corps est en forme, je me sens bien et j’ai eu beaucoup de temps, plus que je ne l’aurais souhaité. Je suis chanceux, car la maison que je loue a un gymnase. J’ai été en mesure d’écouler le temps. Maintenant, je suis de retour sur la glace et j’ai l’impression d’avoir suffisamment attendu.»

Boyle a indiqué qu’il faisait des suivis constants avec ses médecins et que ses derniers résultats étaient parfaits.

«Je suis aussi en santé que n’importe qui de mon âge, a-t-il affirmé. Avec ce que je fais et la façon dont je dois prendre soin de mon corps pour effectuer ce qu’il faut, ce n’est pas plus risqué pour moi que pour quiconque.»

Les Panthers seront des 16 équipes qui reprendront leur campagne 2019-2020 en ronde de qualification. L’équipe floridienne devra affronter les Islanders de New York dans une série d’un maximum de cinq rencontres.