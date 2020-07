De la réalité virtuelle dans votre résidence

Les voyages vous manquent ? Voici une idée originale pour voir du pays autrement. En quelques heures, j’ai pu grimper au sommet de l’Everest et accompagner des astronautes dans leurs préparatifs pour un voyage spatial, grâce à un nouveau service de vidéo de réalité virtuelle à domicile instauré par le Centre Phi.

Baptisé PHI VR TO GO et offert jusqu’en septembre, ce service offre la possibilité de se faire livrer à domicile un casque de réalité virtuelle Oculus GO dans lequel ont été téléchargés une dizaine de films. J’ai tenté l’expérience et, malgré certaines réticences que j’éprouvais à l’égard de la réalité virtuelle, j’ai été conquis.

Photo courtoisie

Le fameux casque est arrivé à la maison un vendredi après-midi, accompagné d’un mode d’emploi simple sur la façon d’utiliser un tel appareil (pratique pour un néophyte comme moi) et d’un programme des films proposés. Temps de location : environ 48 heures. Pandémie oblige, le Centre Phi souligne sur son site internet que pour éviter tout risque de contamination, le casque est désinfecté avec un processus ultra-violet après chaque location.

Spectaculaire

D’une durée variable (entre 7 et 20 minutes), les films immersifs qui ont été préalablement téléchargés dans le casque ratissent large. Le plus spectaculaire du lot est certainement le documentaire Everest qui emmène le spectateur au sommet de l’Everest en suivant le périple d’un groupe de grimpeurs. Difficile de ne pas être émerveillé par les paysages grandioses qui défilent sous nos yeux à 360 degrés. Un coup d’œil vers le bas donne le vertige.

Dans un tout autre genre, le film Alegria, réalisé par le studio québécois Félix & Paul, m’a fait découvrir certains extraits du célèbre spectacle du Cirque du Soleil en étant pratiquement collé aux artistes. Impressionnant.

Photo courtoisie

Le film Space Explorers, également créé par Félix & Paul, plonge le spectateur dans le quotidien de huit astronautes qui se préparent pour un voyage dans l’espace.

Le service PHI VR TO GO n’est pas donné (environ 60 $, livraison incluse), mais il offre au grand public une occasion unique d’expérimenter la réalité virtuelle de façon simple et ludique dans le confort de son salon.

► Pour plus de détails sur le service PHI VR TO GO, on peut consulter le site du Centre Phi (https://phi-centre.com). Depuis le 23 juin, le public peut aussi récupérer les casques directement au Centre Phi, au lieu de se les faire livrer.