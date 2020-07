Dessins animés: l’indémodable Léon

Léon, le cyclope québécois le plus populaire, a 18 ans. Tout droit sorti de l’imagination d’Annie Groovie, le drôle de personnage continue à amuser dans des livres, à la télé, sur le web et grâce à des applications. «Il n’a pas vieilli; il est le même petit bonhomme», rigole l’auteure et illustratrice.

Le sens du punch

La clé du succès de Léon passe inévitablement par son humour et sa concision. Après 12 années à travailler en publicité pour l’agence Cossette, Annie Groovie a su créer un garçon des plus dynamiques qui va droit au but et qui surprend.

«J’ai appris le sens du punch en pub parce que c’est une histoire courte», explique-t-elle.

À 50 ans, l’artiste aime toujours autant créer de petites histoires. Pour elle comme son personnage, on dirait que tout est inspirant et possible.

«J’étais au mini-putt, au fameux terrain avec les deux grosses bosses et le trou au milieu, se souvient-elle. Soit ça passe tout droit ou ça ne passe pas la première bosse parce que ce n’est pas assez fort. (...) Je me disais que je pourrais prendre le terrain et le secouer pour enlever les deux bosses et c’est devenu une histoire de Léon.»

PHOTO COURTOISIE

En noir et blanc

Le tour de force de rejoindre autant d’enfants sur une période aussi étendue, Léon le réussit en noir et blanc. Dans ses livres, Annie Groovie a ajouté des touches de couleur, mais au petit écran, elle a gardé l’esthétique caractéristique de son univers.

«Je suis de l’époque de La Linea. C’est une ligne, mais j’étais “scotchée” sur ma télé. J’ai grandi alors qu’il n’y avait pas beaucoup d’émissions avec plein de couleurs. C’était quand même simple. Mon personnage est en noir et blanc; ce que j’aime, c’est que c’est épuré, ça respire. Même quand j’étais petite, je ne mettais pas de couleurs dans mes dessins, ça m’attaquait, c’était trop chargé. On dirait que je ne voyais plus rien.»

Rester Léon

Les années ont passé et les aventures se sont diversifiées, avec de longues histoires, notamment. Portée par le désir de faire évoluer Léon, sa «maman» souhaite avant tout éviter de le dénaturer.

«Léon a un œil, il n’en aura pas deux. J’essaie de le faire évoluer tout en restant lui. Mais ce n’est pas facile. [...] C’est dur de dire qu’on va aller complètement ailleurs avec Léon. Il y en a qui disent : “y aura-t-il un nouveau personnage?” Mais ça fait des années qu’ils sont trois [Léon, Lola et le Chat, NDLR], que c’est un petit clan fermé. S’il y en a un troisième, il faut que je l’intègre et ça va tout changer...»

Une chose est sûre: Annie Groovie ne perd jamais de vue le chemin que doit emprunter son héros. «Léon, c’est moi. [...] Je le connais tellement bien, c’est comme s’il était mon fils. Je le connais par cœur; je sais ce qu’il ferait et ne ferait pas. C’est naturel.»

- Deux capsules de Léon sont diffusées tous les matins sur ICI Radio-Canada Télé.