Harcèlement sexuel: vague de témoignages contre des vedettes du web

De parfaits inconnus ont pu devenir de véritables idoles aux yeux des adolescents grâce à l’avènement des vlogs et de YouTube, mais près de 10 ans plus tard, alors qu’une nouvelle vague de dénonciations de harcèlement sexuel déferle sur les réseaux sociaux, on apprend que plusieurs auraient abusé de leur célébrité derrière l’écran.

Charlie Gagné n’avait que 13 ans quand Jay St-Louis, l’une des personnalités les plus connues de la toile à l’époque, l’avait ajouté dans ses amis Facebook. Tout cela remonte à 2013, mais elle se souvient encore du sentiment d’euphorie qui l’avait habitée à l’époque.

«Je n'avais pas beaucoup d'amis à l'école, je vivais de l'intimidation. Je disais souvent aux autres jeunes que je connaissais Jay St-Louis. Ils trouvaient ça cool. Je me sentais spéciale», a raconté la jeune femme, qui constate aujourd’hui, avec le recul, que son idole a su profiter de sa vulnérabilité du haut de sa fin vingtaine.

De fil en aiguille, leur conversation est devenue très malsaine. Le vlogueur pouvait tantôt l’insulter, tantôt être particulièrement généreux, allant même jusqu’à lui proposer de travailler pour lui.

«Il me disait des trucs du genre "cibole, t'es pas faite forte" quand je vivais des difficultés avec ma famille et mes relations de couple. Il me disait que j'étais une cause perdue et que j'allais passer ma vie sur le B.S», s’est-elle remémorée.

Harcèlement sexuel et psychologique

À d’autres moments, il glissait dans des allusions sexuelles, obsédé par sa puberté.

«Je sais que déjà lorsque j'avais 15 ans, il était obsédé avec le fait que je "devenais une femme" et ne manquait pas une occasion de me le dire», a spécifié Charlie Gagné, aujourd’hui âgée de 20 ans, qui garde des captures d’écran d’une bonne partie de ces échanges.

Jusqu’à ses 18 ans, Jay St-Louis a continué d’exercer une énorme influence sur elle, même si elle ne l’a vu qu’une seule fois en personne dans le cadre d’un événement public. C’est à cause de ses conseils, par exemple, qu’elle s’est inscrite en arts au cégep, un programme qu’elle a depuis abandonné.

Charlie Gagné confie être toujours fragile lorsqu’elle repense à cette correspondance toxique, mais elle tenait à prendre la parole dans la foulée d’un nouveau mouvement de dénonciation qui fait grand bruit sur Facebook et Instagram depuis quelques jours.

Gab Roy et compagnie

Les dizaines de témoignages visent plusieurs stars du web québécois, dont une bonne partie d’entre eux gravitaient au début des années 2010 autour du controversé Gab Roy, cet ancien vlogueur déclaré délinquant sexuel à vie en 2015.

«J’étais sur un groupe privé Facebook de fans de Gab Roy, Jay St-Louis... On commentait leurs affaires et eux en profitaient pour répondre. Avec les filles, ce n’était pas long qu’il y avait des allusions sexuelles», a expliqué Juliette*, qui désire que l’on utilise un nom fictif, car elle a toujours peur de les recroiser, même si tout cela remonte à presque dix ans, à l’époque où elle n’avait pas encore 16 ans.

Elle a même quitté Montréal l’an dernier parce qu’elle tombait trop souvent sur eux dans les endroits qu’elle fréquentait.

«Gab Roy m’a déjà dit qu’il allait entrer chez moi par effraction pendant que mes parents n’étaient pas là. J’ai été terrorisée par ça. Ce n’est pas parce qu’on avait des poitrines, qu’on était menstruées, qu’on était des femmes. On n’avait pas l’âge du consentement. On était vraiment influençable», a décrié Juliette.

Maryloue Harton a elle aussi goûté à cette médecine aux alentours de 2010. À 14 ans, elle rêvait de devenir youtubeuse et Gab Roy était son mentor. Rapidement, ses conseils sont devenus du harcèlement.

«Maintenant, les jeunes sont encore plus exposés à ça avec TikTok. Il faut garder en mémoire que les gens avec qui on parle sur Internet ne sont jamais pareils en vrai. Il faut que les parents surveillent ce que leurs enfants font sur leur cellulaire», a insisté la jeune femme de Lanaudière qui n’aspire plus à la célébrité instantanée aujourd’hui.

Secret de polichinelle

Contrairement à Gab Roy, Jay St-Louis était jusqu’à samedi toujours actif sur le web. Après avoir été animateur à Musique Plus, il avait fondé la page Facebook Fruiter, l’une des pages d’humour satirique les plus populaires au Québec.

Samedi soir, face à tous ces témoignages, les autres administrateurs de la page lui ont tourné le dos.

«On s’est toujours fait dire de se méfier de Jay, cependant, on a vu les [captures d’écran] aujourd’hui et on a pris immédiatement action. Nous sommes restés dans le déni sans connaitre les allégations et on s’en excuse», ont-ils écrit sur leur page, qui s’est souvent faite un porte-étendard de valeurs progressistes.

L’Agence QMI n’a pas réussi à joindre dimanche Jay St-Louis, qui semble avoir disparu des réseaux sociaux.

Avec la participation de Camille Lalancette