Jeu-questionnaire: les métiers dans les séries québécoises

MONTRÉAL – «J’te donne des sous, tu m’donnes ton aide», scande une célèbre comptine de Passe-Partout. Puisque, même dans la fiction, l’argent ne tombe pas du ciel, les personnages de nos séries préférées exercent eux aussi divers métiers pour gagner leur croûte et s’accomplir au quotidien. Qui travaille dans quel domaine, au petit écran? Sollicitez votre mémoire et associez personnages et métiers!

Quiz Question #1 Ces trois actrices ont respectivement incarné des psychologues dans «Catherine», «Web thérapie» et «Lâcher prise». Qui sont-elles? Louise Richer, Élise Guilbault et Danielle Proulx Louise Richer, Édith Cochrane et Danielle Proulx Élise Guilbault, Evelyne de la Chenelière et Louise Richer Édith Cochrane, Danielle Proulx et Evelyne de la Chenelière Réponse : B) Louise Richer, Édith Cochrane et Danielle Proulx

Élise Guilbault et Evelyne de la Chenelière ont déjà personnifié des psychologues, mais c’était dans les séries «Séquelles» et «Cerebrum». Question #2 Quel métier non conventionnel exerce Anémone (Marina Orsini) dans «Une autre histoire»? Thanatopractrice Éboueuse Chef d’orchestre Danseuse nue Réponse

A) Thanatopractrice Question #3 Quelles étaient les professions des quatre héroïnes Stéphanie (Hélène Florent), Mimi (Brigitte Lafleur), Claude (Anne Casabonne) et Isabelle (Geneviève Rochette) dans «La galère»? Professeure, comédienne, actuaire et vendeuse d’assurances Peintre, coiffeuse, policière et gardienne d’enfants Auteure, esthéticienne, responsable du financement d’ONG et avocate Plombière, technicienne en pharmacie, rédactrice en chef et conseillère en ressources humaines Réponse

C) Auteure, esthéticienne, responsable du financement d’ONG et avocate Question #4 Gildor Roy (alias Germain Langlois) et Patrick Labbé (alias Mario Painchaud) ont tous deux prêté leurs traits à des garagistes dans des comédies. Lesquelles? «Km/h» et «450 chemin du golf» «Bob Gratton : ma vie, my life» et «Les beaux malaises» «La petite vie» et «Les Boys» «Km/h» et «Les Boys» Réponse

D) «Km/h» et «Les Boys» Question #5 Ces trois actrices ont respectivement interprété des enseignantes dévouées ou sévères dans «Virginie», «Watatatow» et «L’Académie». Qui sont-elles? Sonia Vachon, Carole Chatel et Pascale Bussières Chantal Fontaine, Danièle Panneton et Macha Limonchik Anne Dorval, Chantal Lamarre et Juliette Gosselin Isabelle Brossard, Marie-Renée Patry et Fanny Mallette Réponse

B) Chantal Fontaine, Danièle Panneton et Macha Limonchik Question #6 Le mal-aimé Rénald (Marc Labrèche), dans «La petite vie», n’avait de cesse de se targuer d’occuper un poste on ne peut plus prestigieux. Il s’agissait de… Gérant de caisse populaire Gérant d’un mini-putt Superviseur dans une usine de biscuits soda Interprète original de «La Bamba» Réponse

A) Gérant de caisse populaire Question #7 Le milieu de la santé a souvent été dépeint au petit écran. Ces trois comédiens ont respectivement été urgentologue dans «Au secours de Béatrice», psychiatre dans «Mon fils» et infirmière dans «Jenny». Qui sont-ils? Isabelle Blais, Antoine L’Écuyer et Hélène Florent Rachel Graton, Patrice Godin et Émilie Bierre Sophie Lorain, Luc Senay et Mélanie Pilon Robert Lalonde, Élise Guilbault et Madeleine Péloquin Réponse

C) Sophie Lorain, Luc Senay et Mélanie Pilon Question #8 Quel métier pratique Sandra Lemieux (Marie Turgeon), la maman des jumeaux Matt et Alex (Maxime Gibeault et Samuel Gauthier) dans «La dérape»? Pilote automobile Infirmière Gérante d’un concessionnaire automobile Designer d’intérieur Réponse

D) Designer d'intérieur

