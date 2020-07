Le virtuel s’agrandit

Le projet virtuel de Daniel Boucher, Boucane en direct, prend de l’ampleur. Après avoir présenté lui-même des spectacles solos, le musicien élargit sa plateforme à d’autres artistes.

Daniel Boucher a fait aller sa créativité durant le confinement. En direct de sa demeure gaspésienne, le musicien a présenté la série de spectacles virtuels Quatre jeudis de Chez Nous à Chez Vous (un cinquième spectacle a été offert en supplémentaire jeudi dernier).

« On s’est rendu compte que l’émotion se rendait chez les gens, dit-il. Et on reçoit aussi l’émotion des gens. La formule est bien sûr différente d’un spectacle traditionnel, mais je trouve ça bien trippant. »

Il y a quelques jours, Daniel Boucher a annoncé qu’Anthony Roussel se produira sur la plateforme Boucane en direct pour son propre spectacle, le 8 juillet, à 20 h.

« Anthony est un auteur-compositeur-interprète qu’on ne connaît pas assez, selon moi, dit Daniel. C’est un ami et il est signé chez Boucane Bleue [sa maison de disque]. »

Le P’tit Coucou

Daniel Boucher espère que d’autres artistes voudront offrir des spectacles virtuels via sa plateforme. Le musicien a aussi lancé l’initiative Le P’tit Coucou, où les internautes peuvent payer pour avoir une session vidéo totalement privée en sa compagnie.

« J’en ai fait quelques-unes durant la fin de semaine et j’ai vécu quelque chose que je n’avais jamais vécu à date. C’est un moment absolument exclusif. J’espère qu’on va en faire beaucoup. »

► Pour les détails sur Boucane en direct, on consulte le boucaneendirect.com