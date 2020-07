Les courses en sentier toujours en piste

À travers des dizaines d’annulations d’événements de course à pied, des compétitions d’ultra-trail résistent envers et contre tous au raz-de-marée et entendent présenter cet automne une formule adaptée au contexte pandémique actuel. Tout n’est donc pas perdu pour les coureurs.

Lundi dernier, l’Ultra-Trail Harricana du Canada annonçait que l’événement gardait le cap sur les dates prévues des 11 et 12 septembre prochains, dans Charlevoix. Seules les longues distances seront privilégiées afin de respecter le concept de distanciation sociale.

Aussi, les limites d’inscriptions sont fixées à 200 coureurs sur 125 km, à 175 sur 80 km et à 350 sur 65 km.

« On suit l’évolution de la situation et on a consulté des organisations de courses en sentier de partout. On est capable de couper la poire en deux en tenant les courses de longues distances », a mentionné en entrevue la directrice générale Marline Côté.

« Ce n’est pas l’année pour battre des records de participation, mais ça permet de garder l’événement viable. Moins il y a de monde à gérer, moins il y a de risque », a-t-elle ajouté en précisant que l’événement sera maintenu à condition de recevoir les autorisations officielles de la Santé publique.

Un milieu propice

De toute évidence, la compétition ne présentera pas la même atmosphère que dans les années passées. Toutefois, le concept de course en sentier se prête bien aux mesures sanitaires actuelles.

« Nous ne sommes pas dans un milieu urbain et il n’y a pas un gros potentiel de rassemblement autour du parcours. Cette année, on ne vise pas un événement, mais une course en misant sur le parcours, la compétition, la sécurité et la logistique. Tout ce qui est en lien avec l’animation et qui fait en sorte de rassembler des gens, on l’écarte », assure Marline Côté.

Le son de cloche est le même du côté de l’Ultra Bromont, qui maintient aussi ses épreuves de longue distance, les 10 et 11 octobre.

« Ça permet de garder nos levées de fond en vie et on continue d’inciter les gens à bouger et à vivre une vie plus saine », a expliqué l’organisateur de l’événement, Gilles Poulin, qui devra aussi mettre une croix sur le volet plus festif.

« Ce sera très contrôlé, selon les spécificités du moment en octobre », signale-t-il.

En confiance

Bien entendu, les deux organisateurs s’entendent pour dire que rien n’est coulé dans le béton. Toutefois, les deux ont bon espoir que le milieu de la course en sentier à l’automne ne vivra pas la même hécatombe que la course sur route depuis le printemps.

« Les échos qu’on a, c’est que pour les autres événements de trail, la confiance est aussi là pour qu’ils soient présentés. On va tous s’entraider », dit Marline Côté.

Voilà donc une occasion pour le monde de la course en sentier de continuer à gagner en popularité auprès des coureurs.

« La trail est encore en croissance. C’est un processus quasi naturel pour des coureurs aguerris de passer un jour de la route au trail. La route, c’est un peu notre club-école, pour utiliser une analogie de hockey », sourit Gilles Poulin.