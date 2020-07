«Quantum» de Patricia Cornwell: les menaces de la cybercriminalité

BOSTON | Pionnière du polar scientifique, l’Américaine Patricia Cornwell entraîne ses lecteurs dans un suspense où les nouvelles technologies et la cybercriminalité mettent les agents des services secrets sur les dents avec le premier tome d’une nouvelle série très prometteuse, Quantum. Brillamment mené, bien documenté, ce roman en met plein la vue, grâce à une spécialiste de la mécanique quantique rêvant de devenir astronaute.

Calli Chase, cette nouvelle héroïne fascinante, est à la veille d’une mission spatiale top secrète. Dans les tunnels d’un centre de recherche de la NASA, à Colorado Springs, elle détecte une alarme suspecte. Enquêtrice en cybercriminalité, elle sait que les conditions sont réunies pour un sabotage : une tempête approche, en même temps qu’un «shut down» (fermeture temporaire) décidé par le gouvernement.

La situation se corse de jour en jour, d’autant que Carmé, sa sœur jumelle, est portée disparue depuis quelques jours. Calli n’a pas à attendre longtemps avant de réaliser qu’en cas d’échec de sa mission, le programme spatial sera compromis, de même que la sécurité de toute la nation.

Le roman plonge dans les coulisses de la NASA et de la base aéronavale de Langley, en Virginie, de même qu’au cœur des installations de la NORAD au Colorado. Ses informations, acquises sur le terrain grâce à des accès privilégiés, et filtrées par les services secrets avant publication, permettent une abondance de détails qui pimentent le récit.

Nouvelle série

Très volubile et intéressante en entrevue, Patricia Cornwell a révélé dans un grand éclat de rire qu’elle avait fait quelque chose de spécial pour le 25e tome de la série Scarpetta: «Je ne l’ai pas écrit!».

Interviewée au Battery Wharf Hotel, luxueux établissement de Boston, avant la pandémie, l’écrivaine au regard bleu perçant parle avec vivacité de sa nouvelle série. «Les gens ne le savent pas, mais après avoir écrit Chaos, j’avais le sentiment d’être allée au bout de cette affaire. Je voulais ramener Scarpetta en Virginie, mais après avoir écrit un chapitre, je me suis dit, ça ne marchera pas. Je voulais faire quelque chose de nouveau. J’ai pensé me tourner vers la télé et le cinéma. Après avoir écrit 40 livres, j’avais envie de faire autre chose.»

À Londres, il y a trois ans, son agent lui avait parlé d’une éventuelle héroïne féminine pour James Bond. «J’y ai pensé. Qui serait-elle? J’ai tout de suite pensé au programme spatial, à la NASA. J’ai commencé ma recherche, en pensant faire un film. J’ai rencontré des producteurs... mais tout le monde voulait que j’écrive un livre.»

Héroïne sans limites

Patricia Cornwell vient de terminer l’écriture de Spin, deuxième tome de la série, et note que Scarpetta a quelque peu été canalisée pour créer Calli, sa nouvelle héroïne.

«J’ai créé Scarpetta en 1980 et il y avait beaucoup de limites à l’époque. Aujourd’hui, quelqu’un comme elle sera à bord de la station spatiale internationale, en train de faire des tests d’ADN. Elle n’aurait pas besoin d’avoir une nièce qui soit pilote d’hélicoptère : elle le piloterait elle-même. Avec ce nouveau personnage, il n’y a pas de limite.»

Elle voit la mission du Capitaine Calli Chase comme une façon d’aller plus loin, de promouvoir ce que l’humanité a de mieux, «et faire en sorte qu’on devienne tous de meilleures personnes.»

«C’est le contraire de ce que j’avais l’habitude de faire. Je montrais ce qu’il pouvait arriver de pire – et croyez-moi, il y aura des morts et de la violence dans le prochain livre. Mais je montre aussi qu’il y a une autre façon d’évoluer.» Les grandes questions existentielles sont au cœur de ses préoccupations. «Qui sommes-nous? Et pourquoi sommes-nous ici? J’aimerais le savoir.»

♦ Patricia Cornwell a écrit la série mettant en scène le médecin légiste Kay Scarpetta, traduite en 36 langues, dans plus de 50 pays.

♦ Elle compte plus de vingt titres ayant figuré en tête des ventes du New York Times, avec 100 millions de livres vendus à travers le monde.

♦ Elle est la cofondatrice de l’Institut de sciences médico-légales de Virginie et membre du Conseil national de l’hôpital McLean, affilié à Harvard.

♦ Son prochain roman, Spin, sortira bientôt en anglais.

♦ Cette entrevue a été réalisée à Boston avant la pandémie, avec la collaboration de Hachette Canada.

EXTRAIT

«Il y a trois ans encore, j’étais capitaine au sein de la police militaire, responsable de la cybersécurité dans cette base souterraine que je surnomme la Batcave d’Amérique du Nord, un bunker enfoui à six cents mètres de profondeur sous le mont Cheyenne, censé résister à une explosion atomique. C’était bien le pire endroit pour tester un réseau de télécommunications par fibre optique. Mais ce choix stratégique date du temps des Beatles et de la guerre froide, donc bien avant ma naissance.»