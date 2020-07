Pas obligés d’aider le Cirque

Cette semaine, on a pu entendre Daniel Lamarre, PDG du Cirque du Soleil, dire sur plusieurs tribunes que c’était une bonne nouvelle que l’entreprise se protège de ses créanciers.

Plus encore, disait-il, les Québécois devraient être contents de savoir que leur argent servirait à aider cette organisation majoritairement détenue par des intérêts étrangers et ayant contracté une dette d’environ 2 milliards de dollars, notamment pour financer son acquisition.

Sérieusement, c’est à se demander s’il faut, pour réussir en affaires, devenir absolument déconnecté de la manière dont peuvent se sentir les gens du commun, ceux qui financent nos conneries. Ça nous rappelle la direction de Bombardier qui semonçait ceux qui critiquaient son assistanat corporatif, les accusant de chercher à lui nuire. En même temps, Dominique Anglade tentait de nous faire croire que les ventes de RONA et de St-Hubert constituaient de bonnes nouvelles pour le Québec.

Il ne faut pas sortir souvent de chez soi pour penser que de tels messages vont passer. Comme si ça devenait plus acceptable de quêter dès lors qu’on prétend que ça nous est dû. Les ados de familles bourgeoises sont passés maîtres dans cet art.

Incompétents

Ça se peut que ce soit souhaitable d’aider le Cirque à passer au travers de la crise. La marque très forte de cette entreprise contribue au rayonnement du Québec et fait travailler à Montréal des milliers de jeunes gens créatifs qui peuvent s’y épanouir et nous éblouir.

Cela étant dit, on serait quand même plus enclins à sortir le chéquier si on n’avait pas l’impression d’être pris pour des vaches à lait, alors que les gens souffrent eux-mêmes des conséquences de la pandémie.

Comme je constate que les « spécialistes » de relations publiques qui conseillent nos grands capitalistes sont manifestement aussi incompétents à comprendre le public que ceux qui les embauchent à fort prix, je vais me sacrifier pour le bien de l’économie du Québec. À titre d’ancien rédacteur de discours, je vais vous en faire, des lignes qui vont vous éviter d’avoir l’air con en nous prenant pour la même chose.

Humilité

Ça va comme suit.

« Évidemment, nous ne sommes pas fiers d’avoir à demander des fonds publics.

À plus forte raison que nous sommes conscients que les gens à qui nous demandons de l’argent, ils en ont encore moins que nous.

Nous sommes toutefois encore plus conscients que si (insérer le nom de l’entreprise prodigue ici) existe, c’est grâce aux Québécois.

Notre ambition, c’est de leur retourner en salaires, en taxes et en impôts tout ce que leur solidarité nous a offert jusqu’ici.

C’est pourquoi nous leur demandons humblement de nous aider, de la même manière que beaucoup d’entre eux ont eu besoin d’aide pour faire face à la situation actuelle.

Pour sortir de la crise, nous voulons faire partie de la solution plutôt que du problème.

C’est pourquoi nous serons vraiment reconnaissants envers les Québécois s’ils nous offrent le coup de main qu’ils ne sont par ailleurs vraiment pas obligés de nous donner. »

FIN

Bref, changez votre discours, on sera mieux disposé à vous aider. Si vous êtes chanceux, on aura peut-être même oublié la prochaine fois que vous viendrez nous quêter.