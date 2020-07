PGA: Bryson DeChambeau victorieux à Detroit

L’Américain Bryson DeChambeau a mis la main sur son sixième sacre dans la PGA, lui qui a remporté la Classic Rocket Mortgage, dimanche, à Detroit.

Le champion a remis sa meilleure carte de la semaine, frappant 65 coups, sept sous la normale. Il a commis un seul boguey et réalisé huit oiselets, dont trois de suite en fin de parcours. Son cumulatif de 265 (-23) lui a permis de devancer Matthew Wolf par trois frappes.

Celui-ci détenait une avance de trois coups après la troisième ronde, mais a offert une mauvaise performance lors du dernier tour de piste.

Le jeune homme de 21 ans a joué 71 (+1). Il a bien mal amorcé sa ronde avec quatre bogueys et deux oiselets sur le premier neuf. Au second, il a mieux fait, terminant avec un seul boguey et retranchant un coup à quatre occasions.

De son côté, le Canadien Adam Hadwin a remis une carte de 67 (-5), ce qui lui a permis de faire un bond de 15 échelons au classement. Son total de 272 (-16) lui a valu le quatrième rang, en compagnie de trois autres golfeurs. Le natif de la Colombie-Britannique était le seul représentant de l’unifolié à être des rondes du week-end.