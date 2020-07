Redskins: l’entraîneur-chef souhaite un changement de nom

L’entraîneur-chef des Redskins de Washington, Ron Rivera, voudrait que sa formation change de nom et assez rapidement.

«Si nous sommes capables de le faire à temps pour la saison, ce serait génial», a-t-il dit au quotidien Washington Post, samedi.

La veille, les Redskins ont cédé à la pression de plus en plus forte de certains groupes et de ses partenaires d’affaires, comme les compagnies FedEx et Nike. L’équipe de la NFL a publiquement accepté de reconsidérer son nom, que plusieurs jugent offensant et discriminatoire envers les peuples autochtones.

Rivera a aussi indiqué qu’il n’avait jamais considéré le nom de son club comme dérangeant.

«Pour être honnête, il était difficile d’imaginer que c’était en quelque sorte une chose raciste, a-t-il exprimé. Maintenant, pour mettre les choses en perspective, il y a eu un changement.»

Le pilote et le propriétaire des «Skins», Dan Snyder, ont même déjà eu des conversations concernant un nouveau nom.

«Nous avons trouvé quelques noms – deux d’entre eux que j’aime beaucoup», a-t-il affirmé sans les révéler.