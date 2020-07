Nouvelles chansons: un confinement payant pour Laurence Nerbonne

Laurence Nerbonne émerge de confinement avec de nouvelles chansons. Contrairement à d’autres artistes, la chanteuse pop n’a pas souffert du syndrome de la page blanche pendant son isolement forcé.

«J’en ai profité pour créer de nouveaux “beats” et me concentrer sur ce qui s’en vient», a révélé Laurence Nerbonne lors d’un entretien téléphonique avec Le Journal, plus tôt cette semaine.

Cet élan de créativité pandémique a une explication logique, souligne celle qui a l’habitude de s’enfermer pour créer.

«Je suis peintre et je peux passer plusieurs heures devant mes toiles. Je m’impose donc déjà un confinement, si on peut dire.

«C’est un peu plate de ne pas pouvoir voir mes amis, ajoute-t-elle, mais ça m’a permis d’explorer des choses que je n’avais jamais le temps de faire.»

Ajustements

Pour les fans de la chanteuse, qui a fait son nid sur la branche de la musique urbaine avec les albums XO (prix Juno du meilleur album francophone en 2017) et Feu, c’est donc dire que ses nouvelles compositions arriveront plus vite que prévu.

L’isolement se ressentira-t-il dans sa musique ? Pas de façon tangible, croit Laurence Nerbonne.

«J’ai surtout ajusté des trucs parce que j’étais déjà en train de composer quand tout ça est arrivé. Je faisais des chansons pour des spectacles dans une optique de festivals. C’est sûr que le confinement m’a peut-être ouvert sur une introspection, quelque chose proche de moi et moins au service du spectacle. Cela dit, je ne parle pas de COVID dans mes chansons.»

Aucune date de sortie pour ce qui sera son troisième album n’a été arrêtée, mais il est question qu’on entende du nouveau Nerbonne au cours des prochains mois.