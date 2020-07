Un face-à-face peu probable

Kanye West, président des États-Unis ? Pas si vite, prévient un expert québécois. Si le célèbre rappeur a déclaré son intention de se lancer dans une campagne présidentielle, samedi soir, la pente qui se présente devant lui est extrêmement abrupte.

« Nous devons réaliser maintenant la promesse de l’Amérique en faisant confiance à Dieu, en unifiant nos visions et en bâtissant notre futur. Je me porte candidat à la présidence des États-Unis », a tweeté l’artiste de 43 ans, vers 21 h samedi, soir de la fête nationale des Américains.

La toile s’est aussitôt enflammée, le gazouillis étant partagé plus d’un demi-million de fois. « Tu as mon soutien total ! », lui a même répondu l’excentrique milliardaire Elon Musk.

C’est le silence radio depuis, excepté pour un tweet où Kanye West écrit « les refuges de Yeezy (YZY SHLTRS) en construction », accompagné d’une photo du squelette d’une structure sphérique. Le même mot-clic que la veille concluait le message : #2020VISION.

Au conditionnel

Reste que le mystère plane à savoir si « Yeezy » ira vraiment de l’avant, lui qui avait déjà fait allusion, par le passé, à son désir de briguer la présidence un jour. Le scrutin doit se tenir le 3 novembre, ce qui lui laisse peu de temps pour mettre sur pied une campagne présidentielle digne de ce nom.

« On est obligé d’utiliser le conditionnel pour une campagne présidentielle. N’importe qui peut envoyer ce tweet. Il y a une marge entre un tweet de 280 caractères et [le fait de] déployer une campagne », prévient le chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand Rafael Jacob.

Freins institutionnels

Au-delà de ses chances d’accéder à la Maison-Blanche d’un point de vue politique, « des questions institutionnelles » pourraient avant tout miner ses aspirations à moins de quatre mois du jour de vote, estime M. Jacob.

« Chaque État a ses règles pour qu’un candidat puisse se qualifier pour les bulletins de vote. C’est excessivement difficile et ça prend une énorme organisation. Ce n’est pas un hasard s’il y a seulement deux partis majeurs aux États-Unis. Sans organisation majeure déjà en place, c’est extrêmement difficile de faire campagne », explique-t-il.

« Superman »

Si Kanye West allait vraiment de l’avant, sa candidature peindrait un tableau fort particulier dans une course présidentielle avec Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden.

Le rappeur, dont la santé mentale a soulevé moult inquiétudes dans les dernières années, avait exprimé un fort soutien à l’actuel président à l’occasion d’une visite au bureau ovale en octobre 2018. Affublé d’une casquette rouge « Make America Great Again », il avait notamment affirmé que revêtir ce couvre-chef le faisait se sentir comme « Superman ». C’est sans compter le régal qui se présenterait à la presse à potins, avec un affrontement mettant aux prises Trump et sa conjointe, Melania, contre West et sa femme, Kim Kardashian.

« Je suis très, très sceptique. Et je l’aurais excessivement été même s’il avait annoncé sa candidature pour dans quatre ans, affirme Rafael Jacob. J’ai de la misère à voir comment des électeurs démocrates pourraient penser qu’il est de leur bord. »

Même si ses chances d’être élu étaient anémiques, le simple fait de gruger quelques dizaines de milliers de votes pourrait néanmoins avoir un impact majeur sur le dénouement de l’élection de novembre. En 2016, « Donald Trump a gagné une élection extrêmement serrée, qui s’est décidée par moins de 100 000 électeurs dans trois États », rappelle Rafael Jacob.

Sérieux ?

Reste maintenant à voir s’il y aura « un effort moindrement sérieux », plus concret qu’un tweet, pour confirmer les intentions du coloré rappeur.

« On verra rendu là, mais on n’y est vraiment pas pour l’instant », tempère M. Jacob.