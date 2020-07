Un véritable tour de force musical

La comédie musicale Hamilton est désormais disponible sur Disney+. Après cinq années à faire courir les foules sur Broadway, Hamilton débarque enfin sur nos écrans. Et même sans l’effervescence des grandes salles de spectacle, la comédie musicale s’avère tout aussi pertinente, électrisante et puissante, n’ayant rien perdu de son sublime. Peu importe le médium, elle demeure pratiquement parfaite.

Le mandat de Lin-Manuel Miranda était audacieux. Créer une comédie musicale inspirée de la vie d’Alexander Hamilton, un des pères fondateurs des États-Unis d’Amérique et figure de proue de la révolution ? Et y incorporer, de surcroît, des rythmes jazz, hip-hop, rap et rythm & blues ?

Plusieurs se seraient rebutés à l’idée même.

Mais le constat s’impose aujourd’hui de lui-même : Lin-Manuel Miranda est un génie. Rien de moins. Car il a réussi à créer, avec Hamilton (dont il signe le livret, la musique et les paroles en plus d’en tenir la vedette), un spectacle mémorable et électrisant, certes, mais également destiné à être célébré durant des décennies à venir.

Distribution stellaire

Avec sa captation (ultra-léchée), le réalisateur Thomas Kail nous transporte donc aujourd’hui dans l’enceinte du Théâtre Richard Rodgers, où Hamilton tenait toujours l’affiche jusqu’à ce que la pandémie de COVID-19 paralyse Broadway.

La comédie musicale permet de revivre l’exaltation suscitée par la distribution originale – impeccable et franchement stellaire – menée avec brio par Lin-Manuel Miranda. Il épate ici tout autant que Jonathan Groff (absolument délicieux sous les habits du roi George III), Leslie Odom Jr. (brillant dans le rôle d’Aaron Burr) ou la sublime Renée Elise Goldsberry (Angelica Schuyler), tout au long de ce spectacle particulièrement costaud, composé de 46 numéros musicaux.

La captation de Hamilton, désormais disponible sur la plateforme de Disney, est d’ailleurs identique à ce que des milliers de spectateurs ont vu au fil des ans, à l’exception près de trois mots « vulgaires » que le studio a tenu à censurer.

Certes, rien ne peut remplacer l’expérience « réelle » de Broadway ni ce délicieux frisson ressenti en prenant place dans un des amphithéâtres new-yorkais, phénomène dont même la plus ardente des canicules ne saurait avoir raison.

Mais les captations, phénomène ayant gagné en popularité au cours des dernières années, s’avèrent d’intéressantes solutions, surtout dans la situation actuelle : la pandémie de COVID-19 a forcé la fermeture de Broadway, ses lumières demeurant éteintes jusqu’à janvier 2021.

À surveiller lundi

Le cri du rhinocéros

Est-ce qu’un artiste peut, à un moment donné de sa carrière, avoir tout dit ? Et que se passe-t-il alors ? Ce documentaire de Marc Labrèche explore ces questions avec différents artistes, comme entre autres Xavier Dolan, Robert Lepage, Frédéric Beigbeder, Dany Laferrière, Ariane Moffatt, Charlotte Gainsbourg et Mathieu Chedid.

ICI Radio-Canada télé / 10 h

Mordu de la pêche

Une façon originale de voyager avec Cyril Chauquet, qui se retrouve à Tahiti, en Polynésie française. Il va essayer de pêcher des mérous ou des carangues avant qu’ils ne se fassent avaler par des requins de récifs.

Évasion / 16 h

La neuvième vie de Louis Drax

Le jour de ses 9 ans, Louis Drax (Aiden Longworth) frôle la mort dans un accident. Il reprend vie après avoir été déclaré cliniquement mort durant deux heures. Le docteur Allan Pascal (Jamie Dornan) va alors se lancer dans une enquête pour comprendre ce qui est arrivé.

Cinépop / 19 h 55

Expat

Jean-Michel Péloquin va à la découverte de nouveaux parcours de vie, notamment ceux qui ont tenté de vivre le rêve américain. Il rend visite à Marie-Joëlle Parent à San Francisco, et Caroline Lauzon, acrobate au Cirque du Soleil.

TVA / 21 h

Les Plouffe

Photo d'archives

Ce film de Gilles Carle raconte le quotidien d’une famille de Québec, dans les années 1930-40, qui doit notamment faire face à la guerre et à la crise économique.