9 solutions économiques et naturelles pour nettoyer la maison

Toutes les raisons sont bonnes pour fabriquer ses produits d’entretien ménager soi-même. Non seulement ils sont plus économiques, mais ils sont aussi écologiques et étonnamment très efficaces. Le déménagement a coûté cher? Essayez ces neuf trucs 100% naturels.

Pelure de banane

Eh oui! La pelure de banane peut servir à quelque chose: polir l’argenterie ou cirer les chaussures en cuir. Il suffit de frotter les décorations ou encore le dessus des souliers avec l’intérieur de la peau et elles retrouveront toute leur brillance.

Pelure d’orange

Pour créer un nettoyant tout usage, conservez les pelures de vos oranges et mettez-les dans un gros pot Masson rempli à parts égales de vinaigre et d’eau. Laissez-le reposer pendant quelques semaines, puis transférez le liquide dans un vaporisateur. Vous aurez le push-push parfait pour faire briller la table ou toute autre surface de travail.

Citron

Avec sa pelure ou son jus, le citron est LE fruit magique pour désinfecter la maison. Pas compliqué, on peut à peu près tout astiquer avec un citron!

- Pour le micro-ondes, le four et les appareils électroménagers: faites chauffer une tasse d’eau avec le jus d’un citron durant environ deux minutes, puis récurez son intérieur à l’aide d’une éponge.

- Pour le calcaire de la robinetterie: coupez un citron en deux et utilisez une des deux moitiés pour frotter les robinets avec son jus. Attendez une quinzaine de minutes, rincez les différentes zones avec de l’eau, puis essuyez le tout avec un linge sec.

- Pour la toilette: ¾ tasse de vinaigre, un litre d’eau bouillante et le jus de deux citrons vous permettront de récurer l’intérieur de votre toilette. Versez le tout dans la cuvette, patientez une heure ou deux, frottez avec une brosse et tirez finalement la chasse.

- Pour le dessus des moulures ou les craques de céramique: prenez un bol d’eau chaude, ajoutez-y le jus d’un citron, du sel et du bicarbonate de soude. Frottez avec une brosse à dents et laissez agir pendant une quinzaine de minutes. Brossez de nouveau ou rincez avec un peu d’eau et un linge sec.

- Pour les miroirs et les vitres: prenez un bol d’eau chaude et ajoutez-y le jus d’un demi-citron. Versez le liquide dans un vaporisateur qui vous servira à nettoyer les miroirs et fenêtres. Passez les surfaces avec un linge et séchez-les en utilisant du papier journal bouchonné. Celui-ci ne laissera aucune trace!

Bicarbonate de soude

Autre ingrédient magique pour le nettoyage: le bicarbonate de soude, qui désodorise et qui récure en un claquement de doigts. Saupoudrez du bicarbonate de soude dans le fond d’un bain ou d’un lavabo et frottez ensuite avec une brosse ou une éponge.

Le bicarbonate de soude peut aussi décoller la nourriture brûlée sur une casserole. Versez du bicarbonate de soude sur la portion cramée, ajoutez de l’eau bouillante, attendez quelques minutes pour faire agir le mélange et frottez pour soulever le brûlé.

Fécule de maïs

La fécule de maïs sera l’ingrédient tout désigné pour déloger des taches de graisse sur un divan ou un tapis (ou même sur des vêtements). Versez-en sur la tache en question et laissez agir durant une douzaine d’heures. Ensuite, frottez avec une brosse et passez un petit coup d’aspirateur pour enlever le surplus de fécule de maïs.

Vinaigre

Le mélange sel et vinaigre n’est pas seulement parfait dans le bol de chips, il est aussi idéal pour nettoyer les vitres. Vous pouvez créer un vaporisateur avec ½ tasse de vinaigre dans deux tasses d’eau chaude et une cuillère à soupe de sel. Il ne restera qu’à essuyer la surface avec du papier journal.

On oublie souvent de nettoyer l’intérieur de sa laveuse, mais le résultat en vaut l’effort. Versez environ un litre de vinaigre dans la laveuse puis faites un cycle régulier sans vêtements à l’intérieur. Vous pouvez également ajouter du bicarbonate de soude pour favoriser la désodorisation de la machine.

Café

Plutôt que de jeter votre marc de café, utilisez-le pour rincer la tuyauterie de la cuisine ou de la salle de bain. Versez une cuillère à soupe de marc de café et faites couler l’eau chaude pendant quelques minutes. Vos tuyaux seront ainsi bien dégagés.

Huile d’olive

Pour une étiquette à décoller ou du ruban adhésif à détacher, frottez de l’huile d’olive à l’aide d’une éponge sur la surface désirée. Frottez jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de colle et rincez à l’eau, idéalement chaude. Vous pouvez aussi utiliser un séchoir à cheveux, qui avec son air chaud aidera à défaire la colle.

Vous pouvez également choisir l’huile d’olive pour polir vos meubles en bois. Dans un bol, à proportion égale avec du jus de citron, l’huile d’olive nourrira le bois et permettra de le faire briller à nouveau. Munissez-vous d’un chiffon pour ne pas faire de dégâts.