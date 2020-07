Abandon du trambus: Labeaume tente de rassurer Legault sur la desserte en banlieue

Visiblement ébranlé par la sortie de François Legault, qui hésite toujours à appuyer la nouvelle mouture du réseau structurant, le maire Régis Labeaume assure que les banlieues y trouveront leur compte avec 73% des nouvelles voies.

La semaine dernière, la Ville de Québec a sonné le glas de la portion trambus du projet qui devait desservir principalement des résidents du centre-ville, mais aussi de Beauport et de Sainte-Foy. Le trambus a été abandonné, faute d’argent, en raison de l’explosion des coûts de la portion tramway du futur réseau, et sera remplacé par des voies réservées latérales avec des autobus articulés.

Très sensible aux besoins des citoyens des banlieues, le premier ministre François Legault a demandé du temps pour étudier le nouveau projet et a refusé de l’appuyer publiquement lorsque la question lui a été posée.

En conférence de presse, lundi, Régis Labeaume a affirmé qu’il a rencontré le chef de cabinet du PM le matin même, mardi dernier, pour lui expliquer le nouveau plan de match. «La vérité, c’est que les trois quarts de ce qu’on bâtit est sur le territoire des ex-banlieues. Il y en a pour les banlieues et bien en masse», a-t-il exposé avant la dernière séance du conseil municipal précédant la pause estivale.

Le PM a créé «beaucoup d’émoi»

L’intervention du premier ministre sur la place publique a «créé beaucoup d’émoi chez beaucoup de monde», a reconnu le maire, qui a senti le besoin de «répondre» à son tour sur la place publique pour «bien expliquer» son projet.

«Honnêtement, ça a été difficile d’entendre ça alors que trois quarts de ce qu’on bâtit s’en va sur le territoire des ex-banlieues, alors je l’ai fait avec son cabinet, avec son chef de cabinet et avec tout le monde (...). On est à sept jours du dépôt des offres de qualification des consortiums, alors c’est parti cette affaire-là et c’est le plus gros projet de la relance du gouvernement du Québec jusqu’à nouvel ordre», a insisté le maire de Québec.

«On a un agenda. On joue dans les ligues majeures, on s'en va en appel d'offres, alors il faut parler de la même voix, il faut décoller», a-t-il renchéri. Accompagné du président du RTC, Rémy Normand, le maire Labeaume a présenté divers tableaux démontrant l’étendue du futur réseau de transport collectif qui s’étendra désormais jusque dans les MRC voisines de la Côte-de-Beaupré, de Portneuf, de l’Île-d’Orléans et de la Jacques-Cartier.

«Il n’y a jamais eu à Québec une toile aussi complète pour des services de transport collectif. Il est clair que la périphérie ou les anciennes banlieues seront desservies comme jamais», a-t-il plaidé, à quelques heures du début des audiences du BAPE sur le tramway.

«Le tramway coûte plus cher et il fallait faire des choix et aussi, il fallait être réaliste au niveau financier. On perd 1,6% d’achalandage en transformant le trambus en voies réservées... On aurait aimé ça tout garder, mais c’est 746 M$ pour 1,6%, je dois vous avouer que mon choix n’a pas été si compliqué que ça», a-t-il réitéré pour justifier le retrait du trambus, afin de respecter le budget alloué de 3,3 G$.

Remontées mécaniques

Quant aux remontées mécaniques entre la Haute-Ville et la Basse-Ville, le maire affirme qu’il n’exclut pas de les réaliser à l’intérieur du budget de 3,3 G$. «S’il reste de l’argent à la fin, les escaliers roulants, on va les faire, mais on les a mis de côté parce qu’on veut fermer notre budget, mais s’il reste de l’argent dans quelques années, on les fera.»