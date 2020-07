Accusés d’avoir blessé un bambin pour réclamer aux assurances

Deux Montréalais se sont retrouvés au banc des accusés pour avoir blessé une mère et son enfant de 3 ans, en orchestrant une collision d’automobiles dans le but de réclamer de l’argent aux assurances.

« Mon fils était dans mes bras, il pleurait, c’est comme s’il allait s’évanouir. Moi, j’ai eu des ecchymoses et j’ai encore de la misère à marcher », a expliqué la victime, lundi, au palais de justice de Montréal.

La femme, que l’on ne peut identifier afin de protéger l’identité de son bambin, témoignait au procès d’Ishak Mahklouf et de Dharson Devendran, âgés de 22 et 26 ans. Le second est actuellement détenu.

Les deux hommes, qui clament leur innocence, sont accusés de fraude, de méfait, de complot, de négligence criminelle et de conduite dangereuse causant des lésions pour une collision survenue en juin 2016 dans l’arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal.

« Elle a été orchestrée volontairement dans le but de réclamer les assurances sur le véhicule de M. Mahklouf », a expliqué le procureur Louis-Philippe Meek Baillot dans sa déclaration d’ouverture du procès, lundi.

UN Complot

Selon la victime, tout a commencé lorsqu’elle a reçu un appel de Devendran pour passer du temps dans un stationnement. La femme, qui conduisait une Honda Accord 1998, s’était rendue sur place avec son fils alors âgé de 3 ans.

Sur place, la bande s’amusait quand Devendran et un mineur se sont mis à parler dans la voiture de la femme, sans la présence de celle-ci. Puis, quelques minutes plus tard, le groupe lui a demandé s’ils pouvaient amener la voiture dans une station-service.

Ne se doutant de rien, la femme a accepté, laissant même le mineur conduire, a-t-elle expliqué au tribunal. Mais durant le trajet, elle dit avoir eu un mauvais pressentiment, qui s’est réalisé.

« Devendran parlait au téléphone et donnait des directions, a-t-elle dit. Puis j’ai vu Mahklouf arriver avec son véhicule. Quand il s’est rendu au milieu de l’intersection, Devendran a dit : “vas-y, go !”, et on a foncé dans le véhicule. »

Photo courtoisie

Pour obtenir 9125 $

Devendran aurait ensuite dit à la femme qu’il allait dire aux policiers qu’il ne connaissait pas Mahklouf. Ce dernier a par la suite fait une réclamation à son assureur, empochant 9125 $ pour sa Infiniti G35 blanche accidentée. L’argent a servi à rembourser un prêt à Desjardins, selon la Couronne.

Photo courtoisie

Sauf qu’à la suite de l’enquête, les policiers ont déterminé que tout ça était une fraude. Au cours du procès prévu pour une semaine, plusieurs policiers devraient d’ailleurs témoigner, dont des reconstitutionnistes.

Les accusés sont défendus par Me Bruno Bouthillier. Lors d’une suspension des audiences, Mahklouf a assuré qu’il était innocent, et que selon lui, il sera acquitté.