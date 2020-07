Appareils Android, donnez une seconde vie à votre vieux téléphone

Petits accrocs à la coque ou à l’écran, signes d’usure, pile fatiguée, souvent la valeur d’échange de votre vieux modèle Android est trop faible que ce soit en boutique ou sur le marché d’occasion. Alors l’appareil rejoint dans votre tiroir aux oubliettes d’autres appareils laissés à l’abandon.

Si votre vieil appareil n’a plus de valeur comme téléphone mobile, ce petit ordinateur peut servir à d’autres usages comme appareil fixe.

Pensons à une caméra web ou de sécurité, à un assistant Google Home, à une télécommande, à un tableau électronique, à un lecteur de musique ou même à un appareil pour surveiller bébé.

Comme lecteur de musique

L’an dernier, je me souviens d’avoir numérisé tous les disques CD de la bibliothèque familiale sur un vieux iPod 32 Go encore en pleine forme, lequel est relié à la prise audio 3,5 mm de la chaîne stéréo.

Faites de même pour votre vieux téléphone. Libérez-le des applications inutiles sauf celles pour la musique, transférez-y toute votre musique et branchez-le à votre chaîne stéréo. Votre « nouvel » appareil DJ ne sera jamais importuné par des appels ou des médias sociaux.

Également un bon moyen pour avoir toute votre audiothèque à bord de votre voiture.

Pour surveiller bébé

Qu’importe si les capacités de l’appareil photo et du microphone de votre Android ne sont plus dernier cri, celui-ci rassurera papa et maman comme interphone de surveillance (le terme désigné pour baby monitor).

Installez l’application Skype sur votre ancien Android et actuel téléphone. Activez sur le premier la réponse automatique sur les appels et vous saurez en un clic si bébé dort bien ou requiert une attention.

Bien cotée, l’application Dormi pour Android est aussi une bonne alternative à Skype.

Application Dormi sur Android

Comme caméra web

Contre 299 $, Google propose son Nest Hub Max, un assistant intelligent connecté avec écran et caméra web. Rien ne vous empêche de vous servir de votre ancien mobile Android pour effectuer des tâches similaires. Fixez-le sur un socle qui offre une inclinaison ajustable, installez Zoom, Skype ou d’autres applications de caméra web, gratuites ou payantes, pour compléter la transformation.

N’oubliez pas de le brancher près une source d’alimentation et préférez les applis payantes pour éviter d’éventuelles publicités.

Même logique pour un assistant Google Home. Du moment que la version Android de votre ancien appareil est assez récente pour répondre aux commandes vocales « Ok Google », nul besoin d’un appareil dédié.

Et pour obtenir un meilleur son, connectez-lui un haut-parleur Bluetooth.

À la plage

Pour la plage et les endroits où vous n’aimeriez pas emporter votre téléphone tout neuf, toutes ces craintes s’effaceront en lui préférant votre ancien appareil.

Du moment que son contenu (images, messages) n’a pas de valeur, faites tout ce que vous voulez même s’il y a risque de bris.

Application Alfred

Et comme caméra de surveillance

Augmentez la sécurité à domicile à peu de frais en installant une appli de caméra de sécurité comme Alfred pour Android. Sa pile lui assurera de plus une autonomie advenant une panne électrique, à condition que votre routeur-modem soit également protégé par un système d’alimentation sans coupure.

Il suffit de placer ou de cacher votre vieux téléphone où il offrira le meilleur champ de vision pour découvrir qui se présente à votre porte pendant vos absences ou quel animal fouille dans vos poubelles.