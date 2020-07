Attention! C’est l’été...

Parmi les très nombreux barbecues qui ont lieu ces derniers jours, il doit y en avoir très peu où ça n’a pas jasé du terrible accident de tracteur survenu à Notre-Dame-de-Stanbridge.

Trois enfants et un adulte sont morts, plusieurs autres personnes sont blessées, et le conducteur a été accusé de négligence criminelle. On craint que l’alcool ne soit en cause.

Le bilan de la fin de semaine est à l’avenant. On parle de deux noyades en 24 heures dans la rivière des Outaouais, d’une fillette qui s’est noyée dans une piscine, d’un homme disparu dans les eaux du lac Saint-François, un qui a sombré sur un camping de la Montérégie et encore deux autres personnes emportées par des rivières.

Ajoutons ce garçon de 9 ans qui a été frappé par un motocross.

Il ne faudrait pas qu’on ait beaucoup de semaines comme ça cet été...

Ces nouvelles reviennent chaque année. Noyades, accidents bêtes, sports motorisés qui tournent mal.

Sauf que cet été, c’est spécial. On a souffert de l’isolement, et il fait incroyablement beau. On a envie de voir notre famille et nos amis. De partir sur la route et de voir du pays. De profiter du plein air et de nos plans d’eau. De prendre un verre ou de faire brûler des herbes folles. On a envie de liberté... et on est tanné des règles.

Toutes ces activités sont légitimes, même si elles comportent, il est vrai, un certain niveau de risque. Qui peut toutefois être considérablement réduit avec la prudence appropriée et avec un casque ou une veste de flottaison.

Vigilance

Pensons-y. Ce serait tragique qu’à notre triste bilan de pandémie et aux conséquences du confinement s’ajoute un record de noyades et d’accidents. Il faut garder en tête que le petit coup vite, le déplacement imprudent qui ne devait être l’affaire que de cinq minutes, ça peut avoir des conséquences pour toute la vie.

On a le goût d’avoir du fun. On ne l’a pas volé ! De toute façon, rien ne pourra jamais empêcher les Québécois de s’amuser comme ils savent le faire. C’est juste qu’avec un peu de vigilance, le plaisir peut durer beaucoup plus longtemps !