Bravo à cette mère d’origine africaine de s’être tenue debout

J’admire le sang-froid de cette mère d’origine africaine qui, après avoir épousé un Québécois et eu des enfants avec lui, a subi les commentaires désobligeants sur ses origines de la part de la famille de son conjoint, en particulier son beau-père, sans que son mari la défende. Après avoir enduré ça pendant quelques années, elle a heureusement opté pour la séparation.

Naître avec la peau noire fut longtemps un handicap. Pour nous éviter les dérives ignorantes, je me souviens qu’au primaire, feue Sœur Jeanne Aubin nous expliquait que la couleur de peau des Noirs était destinée à les protéger des chauds rayons du soleil. Tout comme leurs cheveux drus et bouclés servaient à protéger leur tête.

Toujours pour contrebalancer les commentaires malveillants, elle nous avait aussi expliqué que dans les pays où la chaleur était forte, le travail s’accomplissait à un rythme plus lent. Lors d’un séjour à Memphis Tennessee dans un quartier majoritairement composé de Noirs j’avais admiré leur saine désinvolture face au labeur accompli dans une chaleur intense. En fait, on y travaillait à un rythme régulier plutôt qu’à un rythme effréné comme dans les régions plus au nord.

J’ai toujours aimé ces beaux visages à la peau noire et au sourire éclatant. C’est en débarquant à Ottawa de retour de ce voyage que la frénésie et le rythme fou des gens d’ici m’avaient frappée. Ça ne s’est pas arrêté depuis. On veut toujours aller plus vite, au point d’en devenir complètement stressé. Nous les Blancs courrons toujours après l’argent et le temps en pensant que c’est ce qu’il faut faire. Mais imaginez un peu comment on se sent quand il y a la canicule. Est-ce que ça ne nous donne pas envie de faire comme dans le sud.

Tout le monde aurait dû entendre les propos de Sœur Jeanne Aubin, peut-être que ça nous aurait évité que pendant des siècles, nous les Blancs, utilisions les Noirs comme esclaves, les traitant comme des sous-humains. De quoi avoir honte jusqu’à la fin de nos jours. Dommage que leur couleur de peau, faite pour les protéger du soleil, ne puisse pas les protéger des idiots.

Anne-Sylvie Duquette

Vous avez raison de souligner la force de caractère de cette femme pour avoir choisi, afin de protéger ses enfants et valoriser l’image qu’ils doivent avoir d’eux-mêmes, de se séparer d’un mari qui ne la respectait pas dans ce qu’elle est au plus profond d’elle-même.

J’ajouterai un commentaire concernant les propriétés inhérentes au fait d’avoir la peau foncée. « On pense souvent qu’en raison de leur taux élevé en mélanine, un pigment protecteur, la peau des Noirs est à l’abri des méfaits du soleil. Car en théorie, plus la peau est colorée, plus le pigment est présent et la peau protégée.

Mais il faut quand même se méfier d’une telle assertion, car les personnes vivant pendant longtemps dans des zones tempérées perdent peu à peu les propriétés de la mélanine contenue dans leur peau, laquelle perdant son efficacité, ils deviennent ainsi eux aussi sujets aux coups de soleil. »