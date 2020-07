Éclosion au Mile Public House: une vingtaine de jeunes atteints en cause

C’est un groupe de plus de 20 jeunes qui ne savaient probablement pas qu’ils étaient atteints par la COVID-19, qui sont à l’origine d’une possible éclosion au bar le Mile Public House du Quartier DIX30 à Brossard.

C’est ce qu’a indiqué la Dre Julie Loslier, directrice de la santé publique la Montérégie en entrevue sur LCN lundi matin.

«On ne parle pas d’une contagion du personnel du Mile Public House, mais plutôt d’un groupe de jeunes déjà associé à une éclosion», précise-t-elle.

«On a trois événements en Montérégie qui regroupent ces mêmes jeunes-là. On parle de plus de vingt jeunes positifs pour l’ensemble des trois événements.»

Les jeunes ont également participé à des fêtes, dans des résidences privées.

«Certains de ces jeunes étaient à un, parfois deux, et certains aux trois événements. Pour les événements dans les partys privés, nos enquêteurs en santé publique sont capables de les identifier juste par le fait de contacter les cas», ajoute Dre Loslier.

Par contre, un appel à la population s’est avéré nécessaire dimanche afin de contacter les clients qui auraient pu se trouver au Mile Public House le 30 juin au soir, en même temps que les jeunes contaminés.

«Ces jeunes atteints par la COVID-19 ont reçu le diagnostic après la fréquentation de lieux publics et de fête», a précisé la santé publique.

En Montérégie, le nombre de cas de personnes touchées par la COVID-19 remonte au cours des derniers jours et la maladie touche des personnes de plus en plus jeunes.