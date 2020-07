Inauguration de l’Espace mémoire à Lac-Mégantic

Sept ans après la tragédie ferroviaire qui a changé Lac-Mégantic à jamais, la Ville a inauguré officiellement l’Espace mémoire, lundi.

Ce lieu, qui vise à se souvenir des 47 victimes de cet accident, comprend un monument en pierre et se trouve sur l’ancien site du Musi-Café, rasé par l’explosion de wagons-citernes contenant du carburant. Ils faisaient partie d’un train de marchandises de la Montreal, Maine & Atlantic (MMA) qui avait roulé sans conducteur avant de terminer sa course dans énorme boule de feu au centre de cette municipalité de l’Estrie.

«Le 6 juillet 2013, un train hors de contrôle transportant du pétrole brut a déraillé et a explosé dans la communauté de Lac-Mégantic au Québec. L'accident a enlevé la vie à 47 personnes, a forcé des milliers d'autres à quitter leur foyer et a détruit une grande partie du centre-ville», a rappelé le premier ministre Justin Trudeau, lundi, par communiqué.

CAPTURE D'ÉCRAN/TVA NOUVELLES

«Aujourd'hui, je me joins aux Méganticois et à tous les Canadiens pour rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie dans cette tragédie. Il s'agit de l'accident ferroviaire le plus mortel de l'histoire moderne de notre pays», a-t-il ajouté.

Malgré le temps qui s’est déroulé depuis l’accident, la voie de contournement n’a toujours pas vu le jour. Le gouvernement fédéral a annoncé au début juin que l’étape des plans et devis débutera seulement cet été. Les consultations ne sont pas encore terminées.

De son côté, le Bloc québécois a dénoncé la qualité des rails de la région appartenant à la Central Maine & Quebec Railway (CMQR), filiale du Canadien Pacifique (CP).

CAPTURE D'ÉCRAN/TVA NOUVELLES

«Clairement, la filiale du Canadien Pacifique (CP) ne fait même pas le minimum nécessaire pour entretenir ses rails. La preuve est que sept ans après la tragédie de Lac-Mégantic, on continue de voir des déraillements fréquents sur les voies ferrées de l’ancienne MMA. Les employés de la CMQR ont beau tirer la sonnette d’alarme, la direction fait la sourde oreille et ne bouge pas. C’est une situation absolument intenable», a fait savoir le député bloquiste Xavier Barsalou-Duval par communiqué, lundi.

Il a donc demandé au ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, d’intervenir pour forcer le CP à améliorer ce chemin de fer.