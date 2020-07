La LNH et l'association des joueurs confirment leur entente

La Ligue nationale de hockey (LNH) et l’Association des joueurs se sont entendues sur le plan de retour au jeu de la saison 2020 ainsi que sur une prolongation de la convention collective de quatre ans, lundi.

La ronde qualificative, où 16 équipes s’affronteront dans un format 3 de 5, s’amorcera le 1er août prochain. Les équipes auront auparavant amorcé leur camp d’entraînement respectif le 13 juillet, avant de s’envoler vers les «villes-bulles» le 26 juillet.

Les joueurs ne seront également pas dans l’obligation de se rapporter avec leur équipe à Toronto ou à Edmonton. Une absence n’entraînera pas de pénalité ou de mesure disciplinaire.

Cette entente de principe doit être approuvée par les gouverneurs du circuit Bettman avant que des modifications soient officiellement apportées.

Selon le réseau TSN, cela veut dire que les joueurs de la ligue auront officiellement le droit de participer aux Jeux olympiques de 2022 et de 2026.

Le salaire minimum passerait également de 700 000 $ à 800 000 $ d’ici la saison 2025-2026, soit d’ici la fin de la nouvelle entente.

Pas de Romanov

Ceux qui souhaitaient voir le jeune défenseur Alexander Romanov avec le Canadien de Montréal cet été devront se résigner à attendre.

Selon David Pagnotta, de The Fourth Period, les joueurs qui doivent signer des contrats d’entrée dans la LNH pourront le faire, mais perdront une année à leur entente et ne joueront pas plus lors du tournoi estival.

L’analyste soumet également les cas du gardien Ilya Sorokin (Islanders de New York) et de l’attaquant Kirill Kaprizov (Wild du Minnesota), qui se retrouvent dans le même panier que Romanov.