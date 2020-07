Les écoquartiers de Québec bientôt complétés

Avec la construction à venir d’un pavillon d’accueil et d’une passerelle et la démolition des derniers édifices industriels pour faire place à des logements, la Ville de Québec aura complété ses deux écoquartiers de Pointe-aux-Lièvres et d’Estimauville, une décennie après leur lancement.

Les projets de développement durable des deux secteurs centraux de la ville avaient été lancés en 2010. Ils se concrétiseront finalement au cours des prochains mois, a confirmé le maire, Régis Labeaume.

Pour lui, «ça n’a pas pris de temps», si on compare à ce qui se fait ailleurs dans le monde en matière d’écoquartiers. «Ça a été compliqué à démarrer», avec la difficulté de trouver des promoteurs pour développer au départ, dit-il, mais en une décennie, il est fier d’avoir créé «des milieux de vie convoités». Au total, quand tout sera fini, 8000 personnes vont y habiter et 3500 y travailler.

Photo courtoisie, Ville de Québec

Pour la Ville, les investissements ont été majeurs. En tout, 12 millions $ pour le réaménagement de l’avenue D’Estimauville, 15 millions $ pour la décontamination de la Pointe-aux-Lièvres et des coûts qui courent toujours pour celle du secteur D’Estimauville.

Dans les prochains mois, on verra apparaître le pavillon d’accueil à la Pointe-aux-Lièvres. Au coût de 5 millions $, dont 3 millions $ provient de subventions provinciales dans le cadre du projet Rêvons nos rivières, il logera un salle polyvalente, un hall où on fera de l’interprétation, des services sanitaires et une terrasse. Les travaux débuteront cet été pour une inauguration en septembre 2021.

La passerelle de bois qui reliera la Pointe-aux-Lièvres et la 1ère Avenue est en cours de réalisation. Elle sera accessible à l’hiver 2021.

Les terrains qui restent à développer dans les deux quartiers sont tous en construction ou en processus d’acquisition, a indiqué M. Labeaume. Autour de D’Estimauville, on laissera le privé faire son œuvre, a-t-il ajouté. Maintenant, l’administration Labeaume concentrera ses efforts sur le secteur Chaudière, dans le coin du IKEA, où on veut construire un nouveau quartier autour du terminus ouest du tramway.